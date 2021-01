Saint-Malo : malgré la pandémie ils sont partis pour un tour du monde à la voile de 10 ans

Leur tour du monde a commencé le 19 septembre 2020 des pontons de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Isabelle et Jean-Benoit sont actuellement en escale sur l'île de Porto Santo dans l'archipel de Madère.

L'occasion de prendre de leurs nouvelles et de découvrir leur projet.

"Cela fait 5 ans que nous pensions partir" raconte Isabelle. Elle ne connait pas la voile quand elle rencontre Jean-Benoit. "C'est lui le voileux, épris de liberté. Il a fallu que j'apprenne à naviguer" explique la jeune retraitée de 53 ans. Installés à Saint-Malo, ils préparent petit à petit leur départ, achètent un bateau, le Maverick II.

Pas question de retarder le départ malgré le Covid-19

Le 19 septembre 2020, Isabelle et Jean-Benoit quittent donc Saint-Malo pour entreprendre un tour du monde de 10 ans au moins. "La pandémie ne nous a pas empêcher de partir, bien au contraire" explique Isabelle. Ils longent la côte bretonne... traversent le golfe de Gascogne puis profitent de l'Espagne. Ils sont actuellement sur l'île de Porto Santo dans l'archipel de Madère (Portugal). "Nous avons dû passer deux tests covid avant de pouvoir aller-venir tranquillement sur l'île" raconte Isabelle. "C'est magnifique, il y a beaucoup de Bretons sur place. On profite. Jean-Benoit bricole sur le bateau".

Une aventure à découvrir sur internet

Isabelle et Jean-Benoit ne sont qu'au tout début de leur tour du monde à la voile. Ils sont partis pour 10 années de voyage, avec des aller-retour réguliers à Saint-Malo pour voir leurs proches. "On y étaient à Noël" explique Isabelle.

Dans les prochaines semaines, ils espèrent pouvoir aller aux Canaries mais les frontières se ferment à cause de la pandémie. Cela n'entame pas le moral du couple de malouins. On peut suivre leurs aventures sur un blog tenu par Isabelle. Il y a également les comptes Facebook et Instagram Le Tour du Monde du Maverick II. Ce sont les proches d'Isabelle et Jean-Benoit restés à terre qui y publient régulièrement les dernières nouvelles du couple. On peut les voir notamment cuisiner des galettes complètes à bord du Maverick II.