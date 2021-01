Saint-Malo : un dauphin retrouvé mort sur la plage de Rochebonne

Ce dauphin commun, une espèce rare en Bretagne, fait 90 kilos et mesure un mètre cinquante

C'est une triste découverte lundi 18 janvier, vers 8h30, sur la plage de Rochebonne à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : un dauphin a été retrouvé mort, échoué.

Une espère rare en Bretagne

Il s'agit d'un dauphin commun, une espère rarement observée au large des côtes bretonnes. "Il est dans un bon état, ça peut être à cause de la marée ou alors il a pu se laisser dépérir, ce qui arrive lorsqu'il se retrouve seul", explique Gaël Gautier, le directeur de l'association Al Lark. Une autopsie sera réalisée mardi 19 janvier.

Cette espèce de dauphin est de plus en plus présente mais "il paye un tribut assez lourd à chaque fois qu'il vient dans nos eaux", se désole Gaël Gautier. Le dauphin pèse 90 kilos et mesure un mètre cinquante.