Saint-Malo : une pétition pour que les brise-lames ne soient pas transformés en nains de jardin

C'est l'un des emblèmes de la ville de Saint-Malo : les brise-lames qui entourent les remparts notamment sur la plage du Sillon et qui protègent la digue en cas de gros temps. Cinq cents de ces brise-lames doivent être remplacés dans les prochains mois car trop anciens. Ils pourraient alors être vendus un à un aux particuliers ou aux entreprises. Ce que n'accepte pas Claude Loncle.

Une pétition en ligne pour sauver les brise-lames

Ce Malouin de 77 ans a grandi et vécu avec ces brise-lames, ils font partis de sa vie et de son histoire. Aujourd'hui encore Claude Loncle habite à cinq minutes à pied de la digue et il va les voir chaque jour.

Quand il apprend que les brise-lames qui seront remplacés pourraient être vendus à la pièce, Claude Loncle décide d'agir.

Ce charpentier de profession envisage d'abord d'écrire une lettre ouverte pour s'indigner. "Mais un ami publicitaire m'a dit que cela ne servirait à rien. Il m'a proposé à la place de lancer une pétition sur internet".

Des éléments de l'histoire de Saint-Malo

Dans cette pétition, Claude Loncle souligne l'importance de ces brise-lames. "Ces troncs bicentenaires sont des éléments du patrimoine qui doivent rester à la communauté car ils racontent une partie de notre passé" peut-on lire. "S’ils pouvaient parler, certains d’entre eux citeraient Châteaubriand, qui a su si bien les écrire dans ses Mémoires d’outre-tombe : « Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du flux. »".

Il faut donc sauver les brise-lames sous peine de les voir être transformer en nains de jardins ou pire selon Claude Loncle, en bancs d'extérieur dans des jardins clos.

Offrir une seconde vie aux brise-lames

Dans sa pétition, Claude Loncle imagine une seconde vie pour les brise-lames. Il propose de les regrouper et pourquoi pas d'en installer dans le future Musée de l'Histoire Maritime de Saint-Malo ou sur la place de la gare pour accueillir les voyageurs.

Plusieurs centaines de personnes ont déjà signé la pétition de Claude Loncle. Quand il aura atteint les 1000 soutiens, d'ici peu, le Malouin a prévu de prendre rendez-vous avec la mairie pour lui soumettre ses propositions.