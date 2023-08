"Saint Mar", "Cinque Marce" : comment se prononce vraiment le nom de la commune de Cinq-Mars-la-Pile ?

C'est loin d'être une polémique, mais il n'empêche : difficile de se mettre d'accord sur la prononciation correcte du nom de Cinq-Mars-la-Pile, commune de 3.800 habitants à l'ouest de Tours. Selon les rues, les âges, les usages, la question fait débat !

Pour Monique, 86 ans, Cinq-Marsienne de naissance, il y a pas à discuter : "Moi, je dis « Saint Mar », c'est ce que j'ai toujours entendu dans ma famille !" Mais de l'autre côté de la rue, autre son de cloche de Michel, lui aussi natif de la commune, qui tient à prononcer le chiffre cinq : pour lui, c'est donc « Cinque Mar », un point c'est tout. Une troisième version circule, celle de Jean-Luc et ses amis, plus fidèle à l'orthographe : "On est des Cinq-Marsien, donc logiquement, on prononce « Cinque Marce », comme la date !"

Changer de prononciation pour éviter les malentendus

C'est la version que privilégie Corinne, artisane et habitante de la commune, quand elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou au personnel d'une administration : "Je prononce bien toutes les lettres, sinon, les gens écrivent Saint Marc, comme la place à Venise ou la lessive !"

C'est aussi l'option privilégiée par la maire de la commune Sylvie Pointreau, pour éviter les erreurs : "Il y a du courrier qui a du mal à arriver, parce que les gens se fient à la prononciation et écrivent Saint-Marc au lieu de Cinq-Mars !"

Une confusion qui s'explique par l'histoire de la commune

La confusion est facile d'autant que la commune a souvent changé de nom dans son histoire. "À l'origine, au Xe siècle, elle s'appelait Sanctus Medardus, en référence à Saint-Médard", détaille Alain Montoya, passionné de patrimoine local et auteur d'un livre sur l'histoire de la commune, À la découverte de Cinq-Mars-la-Pile, publié en 2016 aux éditions La Simarre.

Au fil des années, "Saint-Médard" s'est transformé en "Saint-Mars". Puis, à partir de la fin du XVIe siècle, "Saint" s'est transformé en "Cinq", probablement à cause de la quasi homophonie des deux mots, "mais aussi pour rappeler les cinq piliers d'origine de la pile", la grande tour romaine qui fait la célébrité de la ville, explique Alain Montoya, archives à l'appui.

Alors, quelle est la prononciation juste ? "Il y a la prononciation académique, qui est celle où l'on prononce toutes les lettres. Et puis la prononciation usuelle, plus facile à dire, qui sonne comme le Saint-Marc de Venise. Finalement, on peut dire les deux", répond le retraité. À vous donc de choisir votre option préférée !

