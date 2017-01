A Saint-Martin-de-la-Cluze, de jeunes rurbains font revivre le café du village

"Chez Jeanne", un petit bistrot qui existe depuis 1900 à Saint-Martin-de-la-Cluze, dans le Trièves, a failli fermer l'été dernier, les gérants partant à la retraite. Alors, la mairie a lancé un appel à candidature,sur le Boncoin et a choisi le projet de 9 jeunes néo-ruraux, tendance "alterno".

"Chez Jeanne", c'est le seul commerce de Saint-Martin-de-la-Cluze (iS7RE°, 700 habitants, dans le Trièves, et c'est un groupe de neuf rurbains au projet original qui l'a repris en coopérative. Et ce café-épicerie, qui a ouvert en 1900, vit une nouvelle jeunesse ! La peinture et les boiseries ont été refaites et la décoration a été changée.

Derrière le bar, c'est Manu. C'est l'heure de l'apéro pour deux amis, venus siroter une bière :"On est content que le café soit resté ouvert ! " Bonnet enfoncé sur la tête, Manu, ancien charpentier, diplômé en sciences politiques, les sert tranquillement. Il s'est lancé dans l'aventure avec sa compagne, Gwenaëlle, qui, elle, tient l'épicerie et sept autres amis, avec lesquels ils vivent en co-location dans une grande maison à l'entrée du village.

"On était les plus disponibles pour travailler tout de suite et s'investir tout de suite dans l'affaire. Alors, on apprend un nouveau métier et c'est très enrichissant !" Pour Manu, l'important c'est de vivre et de travailler au pays. "On était nouveaux dans le village et depuis qu'on s'occupe du café-épicerie, on connait tout le monde ! Et on s'est fait accepter !"

"Nous, on voulait vivre et travailler au pays."

— Manu, qui tient le bar de Saint-Martin-de-la-Cluze

C'est l'heure de l'apéro, Manu est à son poste, derrière le bar. © Radio France - Véronique Pueyo

Quand les anciens gérants, Patrice et Jacqueline, ont annoncé qu'ils partaient a la retraite après 21 ans de bons et loyaux services, la mairie de Saint-Martin-de-la-Cluze a tout mis en oeuvre pour que le café-épicerie ne ferme pas. Pour le maire Joël Cavret, c'était vital : "C'est notre seul commerce. On ne veut pas devenir un village-dortoir. Au départ, on a mis leur projet de coté, mais les autres couples qui étaient candidats ont finalement renoncé car c'est beaucoup d'heures de travail pour un petit salaire. Là, ils sont neuf, ils peuvent s'entraider et ils ont plein d'idées. Ça marche !" conclut le maire, avec un grand sourire.

Le collectif des neuf rurbains s'est constitué en coopérative. Pour l'instant, tous sont bénévoles mais les trois permanents espèrent pouvoir se verser un salaire bientôt. Les autres sont bénévoles, et assurent des remplacements comme Julien : "Moi, je donne des coups de main. J'ai aidé pour la mise en place de l'informatique, dans l'épicerie. On a remplacé Manu et Gwenaëlle qui ont pu partir en vacances. C'est important pour la vie de famille."

"Notre café-épicerie, on y tient !"

— une habitante

cette habitante repart, le panier plein ! © Radio France - Véronique Pueyo

Et voila un habitant de Saint-Martin qui pousse la porte de l’épicerie, son panier à la main, pour faire ses courses. Il achète du fromage, des jus de fruits : "Notre commerce, on y tient au village ! C'est un lieu de vie et de lien social !"

Gwenaëlle, l’épicière, sourit : "On propose des produits locaux. On met en valeur le travail des agriculteurs du coin. Et les habitants jouent le jeu, certains font même toutes leurs courses chez nous!"

Le café-épicerie se veut avant tout, un lieu de vie et de rencontre entre les habitants

Gwenaëlle, l'épicière, conseille ses clients et met en valeur des produits locaux © Radio France - Véronique Pueyo

Et le collectif a plein d'idées, pour animer le lieu. Le vendredi, le café reste ouvert jusqu’à 22 heures, on va bientôt y organiser des concerts, des spectacles, on peut aussi y manger le midi. Et le mercredi après-midi, c'est pour les enfants. "C'est le café parents-enfants" explique Manu "Bien sûr, on ne sert pas d'alcool, mais c'est le moyen de donner envie à certains habitants d'investir le lieu. On propose des ateliers, il y a un coin lecture !" Et on se dit que Jeanne doit être contente, là-haut, de voir que le café qu'elle avait ouvert en 1900, vit ainsi une nouvelle jeunesse !

La devanture du café est d'époque, ou presque ! © Radio France - Véronique Pueyo