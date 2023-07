Saint-Martin-la-plaine : cinq félins saisis dans un cirque recueillis par l'association Tonga Terre d'accueil

Elles sont arrivées il y a quelques jours à Saint-Martin-la-Plaine : quatre lionnes et une tigresse, recueillies par l'association Tonga Terre d'accueil, sur demande de l'office français de la biodiversité (OFB). Les animaux, qui ont été saisis dans un cirque, ont d'abord été récupérés par le zoo de Beauval (Loir et Cher) avant d'être envoyés dans la Loire.

ⓘ Publicité

Ce sont des associations de défense animale qui avaient signalé le cirque aux autorités sanitaires car elles suspectaient les propriétaires de ne pas respecter la législation sur les animaux. Un contrôle de l'OFB a révélé que c'était bien le cas. "On pensait qu'il y avait un problème déjà de traçabilité, c'est à dire que le cirque ne pouvait pas justifier l'origine de ces animaux, détaille Jean-Christophe Gérard, le vétérinaire de Tonga Terre d'Accueil. Et puis après il n'y avait pas d'aire de détente, ce qui est obligatoire. Les animaux doivent sortir dans un dans un parc extérieur. Or ce parc n'existait pas et les animaux restaient dans la remorque 24 heures sur 24."

A Saint-Martin, les cinq félins ont désormais tout l'espace qu'il leur faut. Des soins aussi, notamment pour la tigresse qui a des problèmes de peau. Les lionnes, elles, doivent retrouver du muscle et quand tout le monde sera de nouveau sur pattes, Tonga devra trouver un zoo pour les accueillir.

Plus d'animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici 2028

L'accueil d'animaux en provenance de cirques est appelé à se reproduire puisqu'une loi (votée en décembre 2021) interdit la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants à compter de décembre 2028. "On voit qu'il y a encore quelques années où les cirques peuvent avoir des animaux sauvages, souligne Jean-Christophe Gérard, mais malgré tout, on essaie de travailler avec eux pour que, progressivement, ils fassent une transition, qu'ils se passent de ces animaux." Le vétérinaire de Tonga Terre d'accueil reconnaît que ce travail de persuasion est long. En quinze ans d'existence, l'association a recueilli une centaine d'animaux en provenance de cirques. La moitié sur saisie, l'autre moitié par abandon volontaire.

Ces nouvelles gueules à nourrir coûtent cher : 100 euros par animal et par semaine ! L'association Tonga Terre d'accueil fait donc appel aux dons pour nourrir tous ses pensionnaires.