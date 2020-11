Bordeaux : l'adjoint au maire de Saint-Médard-en-Jalles sort un single de rock

Stephen Apoux est l'adjoint au nouveau maire de Saint-Médard-en-Jalles, Stéphane Delpeyrat. Il est aussi directeur de l’entreprise bordelaise Urself. Il a aussi une troisième casquette : celle de rockeur. Il signe son premier single « Je vois le Monde » avec Universal Music, le 4 novembre. Si Stephen Apoux est en costume la semaine, il profite du week-end pour sortir la veste en cuir. Dans ses chansons, il valorise la solidarité et dénonce l'injustice sociale. "J'ai été chômeur. J'ai connu la précarité. L'injustice ça me hérisse les poils. Il y a des oubliés, et je veux les aider" défend-t-il. C'est d'ailleurs il y a quinze ans, pendant une période de chômage, qu'il écrit "Je vois le Monde".

La carrière politique avant la carrière musicale

Même s'il est heureux d'être reconnu en tant que chanteur, la priorité reste sa carrière politique. "Ma priorité est mon engagement auprès de Stéphane Delpeyrat. Je veux aider le bassin de l'emploi qui a été touché par la crise. J’aime parler d’injustice dans ma musique mais ce qui m’importe c’est ce que je fais la semaine", assure Stephen Apoux. Le maire Stéphane Delpeyrat voit la sensibilité artistique de son adjoint en charge de l'économie, de l'emploi et l'économie sociale et solidaire comme un réel atout : "C'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est utile pour sa musique mais aussi en tant qu'élu. " Une empathie que Stephen Apoux mettra au service des associations de sa ville. En effet, les fonds des droits d'auteurs leur seront reversés.