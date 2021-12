La ville de Saint-Nazaire a dévoilé le palmarès des prénoms les plus donnés par les parents aux bébés nés cette année. En tête, Gabriel chez les garçons et Louise chez les filles.

Saint-Nazaire : découvrez les prénoms les plus donnés aux bébés nés cette année

Plus de 2.640 bébés sont nés à Saint-Nazaire en 2021.

Depuis le début de l'année, plus de 2.640 bébés sont nés à Saint-Nazaire. Et la ville vient de dévoiler le palmarès des prénoms préférés des parents. Chez les garçons, c'est Gabriel qui arrive en tête et Louise chez les filles.

Le top 10 pour les garçons

1. Gabriel

2. Malo

3. Léo

4. Liam

5. Louis

6. Gabin

7. Léon

8. Nino

9. Noah

10. Maël

Le top 10 pour les filles

1. Louise

2. Rose

3. Jade

4. Lou

5. Adèle

6. Alice

7. Alba

8. Léna

9. Mila

10. Emma