Saint-Nazaire : la plage de M.Hulot parmi les 10 plus belles de France selon les Britanniques

Well done mister Hulot! La plage de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer se retrouve sur la liste des 10 plus belles plages françaises selon un classement des lecteurs britanniques du grand journal national The Guardian.

La star ici, c'est la plage" - lecteur du Guardian

"Les portes du paradis" titre l'article. Sans surprise, dans ce top 10, vous tomberez sur la Côte d'Azur avec la plage d'Eze-sur-Mer, sur les calanques de Marseille ou encore sur la plage Notre Dame de l'île de Porquerolles. Mais la côte Ouest n'est pas perdante : Dinard ou encore la plage de Carolles en Normandie. La plage de Monsieur Hulot écrit ce lecteur, Robert Massey, est "un endroit magique". Allusion obligatoire au film de Jacques Tati, "nous avons séjourné dans l'hôtel où a été tourné le film, et rien n'a vraiment changé depuis 1951 mais la star, c'est la plage", écrit encore ce lecteur qui décrit aussi le sentier côtier et les criques parfaites pour "les familles, les solo et mêmes les nudistes!"

Sur le littoral de notre région, les lecteurs du Guardian ont également plébiscité la plage des Dames à Noirmoutiers.