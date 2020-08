Saint-Nazaire : le cirque coincé à cause d'un pont en panne

A Saint-Nazaire, le cirque Claudio Zavatta est installé dans le quartier du Petit Maroc depuis la mi-juillet, il devait en repartir début août mais il n'a pas pu car le pont levant sur lequel devaient passer les camions est hors-service, il a été heurté et endommagé par un cargo le 24 juillet. Le convoi est trop lourd pour franchir les autres ponts du quartier, c'est donc une barge qui va être utilisée et comme la manoeuvre est délicate, un exercice grandeur nature a été réalisé ce lundi avec succès, il a duré trois heures.

C'est une barge qui permettra au convoi du cirque Claudio Zavatta de quitter Saint-Nazaire lundi 17 août - Vincent Justin

Plus de 30 tonnes

Un camion semi-remorque a embarqué sur la barge dans la matinée, il s'agissait de s'assurer que l'opération est possible et qu'il n'y a pas de problème pour prendre appui sur le quai et débarquer. Certains véhicules du convoi pèsent en effet plus de 30 tonnes. Le cirque Claudio Zavatta doit quitter Saint-Nazaire lundi 17 août très tôt, 17 semi-remorques emprunteront la barge, les 20 autres véhicules (plus légers) quitteront le quartier par un pont. D'ici là le spectacle continue, les responsables du cirque ont obtenu l'autorisation de poursuivre les représentations jusqu'à dimanche.

Le quartier du Petit Maroc est comme une "presqu'île" posée entre l'embouchure de la Loire et les bassins du port. Les pont sont indispensables pour rejoindre le reste de la ville.