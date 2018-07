Saint-Ouen, France

Au moins deux rues du quartier des puces de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ont été touchées par un phénomène surprenant dans la nuit de dimanche à lundi : les lampadaires ont clignoté, plusieurs heures durant, de façon désordonnée. Des habitants de la ville ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux, montrant une ambiance surprenante dans ces deux rues. "C'est Noël rue Paul Bert ? " se questionne une internaute. "C’est entre la piste de danse et le film d’horreur" commente une autre.

La "fête des lumières" de minuit au lever du jour

"J'ai aperçu des clignotements, je me suis demandé ce qui se passait, pensant que c'était la police ou les pompiers : j'ai vu cette fête des Lumières", s'amuse Maxim Desrues, étudiant, qui rentrait chez lui peu avant 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi et qui a filmé la rue Jules Vallès (voir ci-dessus).

Bref, ambiance boîte de nuit, qui a concerné au moins deux rues. "L'éclairage s'est mis à flasher un peu comme une guirlande de Noël, comme une lumière stroboscopique" raconte David, qui habite rue Paul Bert, à proximité de la rue Jules Vallès. Et le phénomène a duré "toute la nuit jusqu'au petit matin que les lampadaires s'éteignent". "On avait l'impression d'être dans un film où les ovnis allaient arriver" sourit David.

"Malgré les volets fermés la lumière rentrait dans l'appartement et c'était très perturbant pour dormir" s'agace enfin cet habitant, qui, comme les autres, aimerait une explication. Heureusement pour son sommeil, nous indique-t-il ce mardi, le phénomène ne s'est pas reproduit lundi soir.

Une panne dans la soirée, mais pas d'explication

Sollicité, l'établissement public territorial Plaine Commune, qui gère l'éclairage public, notamment à Saint-Ouen, nous indique qu'une panne a eu lieu dimanche à 22h20, "due à la fusion d'un fusible" et que ce fusible "ce qui implique que le secteur des Puces, la rue du Dr Bauer et le sud de l’avenue Michelet étaient dans le noir". La même panne s'est reproduite à 23h50, et des "rues sont restées dans le noir". Aucune explication, en revanche, pour le clignotement!