Saint-Patrick : l'Irlande face aux clichés

Le 17 mars, le monde entier célèbre la Saint-Patrick. Pourtant, ce symbole de l'Irlande n'est pas la fête nationale irlandaise, les deux Irlande n'ayant pas de fête nationale commune. Cette date est donc l'occasion pour nous de démonter les clichés autour de ce beau pays.

Irlande du Sud et Irlande du Nord ne sont pas réunifiées. Elles n'ont donc pas de fête nationale commune. La fête de la Saint-Patrick est bien une célébration de l'Irlande mais pas sa fête nationale.

La fête de la Saint-Patrick

La Saint-Patrick est avant tout une fête religieuse. Le personnage de Saint-Patrick aurait évangélisé l'île d'Irlande au Vème siècle et il en est devenu le saint-patron. Il est célébré par l'Église catholique, l’Église d’Irlande (anglicane), l'Église orthodoxe et l'Église luthérienne dès le IXème siècle.

La fête de la Saint-Patrick est importée sur le continent américain par les colons Irlandais. On retrouve des traces de célébration de la Saint-Patrick en Amérique dès 1737. Au fil du temps, aux Etats-Unis, elle perd son caractère sacré et devient une célébration de l'Irlande et de son folklore.

C'est cette version légèrement dénaturée qui a été popularisée par les films et les séries télévisées américaines partout dans le monde.

Les clichés sur l'Irlande

C'est probablement à cause de cette vision américanisée que les clichés sur l'Irlande sont si nombreux.

On s'amusera de savoir que le pays comptait en 2014 deux fois plus de moutons que d'habitants avec 8 millions d'ovins pour 4 millions d'humains. Cette population est d'ailleurs très jeune et près d'un quart des Irlandais ont moins de 25 ans. Pourtant, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, seuls 10% des Irlandaises et Irlandais sont roux (voir aussi notre vidéo Les Roux et leurs super-pouvoirs).

De la même façon, le groupe U2 est identifié comme Irlandais et le titre Sunday, Bloody Sunday, référence au massacre du 30 janvier 1972, n'y est pas étranger. En étant pointilleux, on pourrait noter que seule la moitié du groupe est née en Irlande puisque le guitariste The Edge et le bassiste Adam Clayton sont Anglais. Ils résident tout de même en Irlande depuis l'enfance.

Enfin, on associe évidemment l'Irlande à une célèbre marque de bière à la couleur noire. Pourtant, au Nigéria ou en Angleterre, la consommation Guinness dépasse celle de l'Irlande. Là où les Irlandais battent bien des records, c'est dans la consommation... de thé ! Qui l'eût cru ?

Les illustres Irlandais

Si on connaît ses boissons alcoolisées, l'héritage de l'Irlande est bien plus vaste.

James Martin a permis aux aviateurs de s'envoyer en l'air grâce à l'invention du siège éjectable, testé dès 1946. En 1887, c'est également en Irlande que l'écossais John Boyd Dunlop a l'idée d'entourer les roues de bois par des tubes en caoutchouc remplis d'air. Son invention est l’ancêtre de nos pneus automobiles actuels. Quant à John Philip Holland, il développe un nouveau modèle de sous-marin en remplacement des submersibles à vapeur de l'époque. Ses plans serviront à construire les premiers sous-marins de la marine américaine.

Le conte Dracula est lui aussi un pur produit de l'île car l'auteur Bram Stoker est lui aussi Irlandais. C'est également le cas d'Oscar Wilde à qui l'on doit Le Portrait de Dorian Gray, portrait qui garantit la jeunesse éternelle à celui qui le conserve.

Fionn Ferreira veut dépolluer les mers - Fionn Ferreira

Quant au jeune Fionn Ferreira, il vient d'inventer un système qui permettrait de débarrasser les mers de ses polluants plastiques.

Tous fans de l'Irlande

On projette sur l'Irlande l'image d'une terre de folklore et on l'aime pour ses trèfles, ses Leprechauns ou sa musique celtique. Pourtant, c'est la très récente série télévisée Game Of Thrones qui a dynamisé le tourisme irlandais. Les fans du programme sont nombreux à venir visiter les lieux de tournage et les décors de leurs épisodes préférés. Des circuits touristiques sont même organisés spécialement pour eux.

C'est l'occasion pour des nués de fans de se (re)plonger dans l'histoire de l'île et de découvrir l'Irlande... loin des clichés.