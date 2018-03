Les salariés de Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux lui doivent un (petit) peu de leur succès. Christophe Salengro qui s'est éteint vendredi matin avait contribué au renouveau de la marque en 1986 grâce à une publicité insolite mais qui avait fait grimper en flèche la notoriété de l'entreprise : un spot d'a peine 8 secondes !

Christophe Salengro un acteur complètement nu avec une dalle qui tenait toute seule au niveau de la ceinture : Claude Bonnange l'ancien patron de l'agence de pub à l'origine de cette idée se rappelle de l'effet immédiat qu'avait eu ce petit film : la notoriété spontanée de Gerflor était passée en une semaine dans le grand public de 15% à près de 40%. "Et le produit s'est merveilleusement bien vendu !".

32 ans ont passé, Gerflor est devenu un géant, avec 11.000 salariés dans monde et plus de 600 dans la Drôme mais cette publicité fait partie de l'histoire de la société dit Laurent Cicolella , le directeur de la communication du groupe : " on nous en parle encore aujourd'hui"