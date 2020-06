Saint-Père : Michel Guyot est maire depuis 43 ans

Vous êtes maire de Saint-Père depuis 43 ans, qu'est -ce qui vous a motivé pour repartir pour un huitième mandat?

"La motivation , c'est plusieurs choses. D'abord c'est le fait que la population reconnaisse le travail accompli. Leur confiance, leur amitié aussi vraisemblablement. L'envie de servir les autres, d'avoir des projets, de refuser que le monde rural disparaisse, que les villages se désertifient. Quand la santé le permet, la réunion de tout cela fait qu'on se représente.

Et vous n'avez pas envie de profiter différemment de la vie ?

" J'ai la chance ici de vivre dans un endroit très attractif, qui me plait. J'ai beaucoup de passions. Je m'efforce d'en profiter le plus possible, mais j'ai besoin d'avoir des projets, d'aller de l'avant, de me tenir au courant. C'est une manière de rester "dans le coup", comme on dit vulgairement. Je refuse quelque part le vieillissement. Être maire , c'est une manière de montrer qu'on existe, jusqu'au bout.

Christian Guyot a entamé le 25 mai son huitième mandat de maire de Saint-Père. © Radio France - Thierry Boulant

De quelle manière le rôle de maire a-t-il évolué depuis 1977 ?

Lorsque je me suis engagé, nous travaillions différemment. Nous présidions complètement à la destiné de notre village. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui avec l'intercommunalité . Aujourd'hui on est dépendant de beaucoup de choses, on a perdu des compétences mais accru les responsabilités ce qui rend les choses moins agréables. Nous ne sommes plus maître de nos choix et dans tous les domaines. C'est peut-être pour cela qu'il y a moins de vocations. Mais pour moi, la mission du maire est d'une richesse extraordinaire, de pouvoir s'occuper d'une société, même si elle se réduit à un village. La fonction de maire est une fonction noble . C'est celle qui est la plus populaire auprès des gens. C'est celle avec laquelle on garde l'affectivité, la proximité et la vision. Dès lors que l'on dilue les pouvoirs du maire dans d'autres administrations, on se sent moins motivé, moins concerné, à moins qu'on ait envie de lutter contre cela et c'est un peu mon cas .

Rue de la Mairie, Saint-Père (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

Les exigences de la population vis à vis du maire ont-elles aussi évolué?

De tout temps, le maire a été celui auprès duquel on se réfugie quand on a un problème ou un litige et je crois que c'est très bien. Qu'il soit un exutoire à tous les débordements, c'est un autre débat.

Quand on prend cette fonction, il faut savoir qu'il y a des moments difficiles, qu'il y a des moments douloureux, qu'il y a des moments où on reçoit la peine des autres, il y a des moments où l'on reçoit aussi les vindictes des autres et ça c'est beaucoup moins agréable. Si on n'est pas prés à l'accepter et à le supporter, il vaut mieux ne pas s'engager là-dedans. La vie publique peut être très cruelle, il faut le savoir.

Saint-Père est une commune de 320 habitants dans le sud de l'Yonne © Radio France - Thierry Boulant

A quoi sert l’expérience que vous avez de cette fonction ?

Je suis au huitième mandat et la durée permet la continuité. Elle permet aussi le renouvellement, de s'ouvrir sur d'autres, de construire des réseaux, d'avoir de l'ambition pour sa commune et ça permet aussi d'avoir de la sagesse dont on peut faire profiter ses concitoyens.

Est-ce que la crise sanitaire et le confinement ont redonné au maire un rôle important ?

On est revenu pendant cette crise à une proximité qui parfois n'existait plus. Nous avons été à l'écoute de nos concitoyens. Nous avons remis le "vivre ensemble" au centre du jeu , il a repris du sens et je fonde beaucoup d'espoir sur ce "Vivre ensemble" pour ce mandat.