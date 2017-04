A Saint-Pierre, on brasse sa bière comme à la maison!

C'est une "première" dans le grand Est. La micro-brasserie Saint-Pierre, près de Barr, organise des ateliers de brassage de bière chaque samedi. Elle accueillait ses premiers stagiaires ce 1er avril. Jusqu'au mois de juin, les stages affichent complet!

La bière artisanale, un savoir-faire à la portée de tous les vrais amateurs de bière? La micro-brasserie Saint-Pierre, à Saint-Pierre, près de Barr, organise chaque samedi des ateliers de brassage, en petit comité. Le premier atelier se déroulait ce samedi 1er avril, il accueillait cinq personnes.

La séance dure 4h30. Chaque participant fabrique une vingtaine de litres de bière, à récupérer une fois embouteillés quelques semaines plus tard. Le brassage pour les néophytes, dans un cadre professionnel, c'est aussi une "première" régionale.

Les stagiaires ont le choix entre cinq recettes classiques, bière blonde, blanche, brune, ambrée, I.P.A. (Indian Pale Ale). "Avec deux autres amis, on a commencé à brasser chez nous il y a un an, dans notre cuisine", explique Emmanuel, de Drusenheim, "on suit ce stage pour se perfectionner un petit peu, pour voir ce qu'on faisait comme erreurs!". "Notre bière n'était pas tout à fait au point", reconnait son ami Cédric, "elle était trop acide, c'était pas une grande réussite, on va dire..." "Il y a toujours un petit quelque chose qui ne nous convient pas!" complète Régis. Tous trois reviendront dans quelques semaines chercher leur production une fois embouteillée et prête à la consommation.

La micro-brasserie propose une trentaine de variétés © Radio France - Corinne Fugler

La micro-brasserie Saint-Pierre produit près de 3.000 hectolitres par an, soit près de 500.000 bouteilles. Créée en 2001, elle emploie aujourd'hui huit personnes. Les ateliers intéressent aussi les C.E. et les entreprises, constate Arnaud Caspar, le responsable commercial de la brasserie. "Ils nous disent qu'ils ont fait le tour, du karting, de l'accrobranche, et ils se disent ah! tiens, pourquoi pas faire ne équipe un brassin! C'est une nouvelle piste qui s'ouvre à nous!"