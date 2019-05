Game of Thrones : y-a-t-il vraiment un Lannister à la crèmerie de Saint-Pierre-d'Oléron ?

Saint-Pierre-d'Oléron, France

Certains clients de la crèmerie Da Silva, à Saint-Pierre-d'Oléron, ont eu une drôle de surprise en allant acheter du fromage : sur le ticket de caisse, dans la case vendeur, ils ont retrouvé le nom "Lannister", célèbre famille de la série Game of Thrones. Alors s'agit-il d'un cousin éloigné ? D'un frère caché ? Nous avons mené l'enquête.

Un clin d'œil

Tout débute avec un ticket de caisse. Celui de la crèmerie Da Silva, à Saint-Pierre-d'Oléron. Sur ce ticket, le nom du vendeur est affiché en majuscules : "LANNISTER". Tous les fans de Game of Thrones y reconnaissent le nom d'une célèbre famille de la série. Famille qui règne d'une main de fer sur le royaume de Westeros. Certains clients publient même une photo de ce ticket de caisse sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires.

Les fans de la série n'ont pas manqué de remarquer le nom particulier du vendeur d'une crèmerie à Saint-Pierre-d'Oléron © Radio France - Capture d'écran

Nous avons contacté la gérante de la crèmerie, Marianne Da Silva, amusée par la réaction des fans de la série. Son vendeur s'appelle en réalité Quentin, il a 27 ans. "C'est moi qui lui ai fait une blague en modifiant son nom sur les tickets de caisse" confie la gérante qui explique : "On est tous les deux fans de Game of Thrones (...) Il y a deux ans, il avait une copine qui faisait vraiment très jeune. Pour plaisanter je lui ai dit 'on dirait ta petite sœur', c'est là que j'ai eu l'idée de lui faire cette blague". Pour tous ceux qui ne suivrait pas la série, une petite explication s'impose : dans Game of Throne, Jaime Lannister, l'aîné, entretient une relation amoureuse avec sa soeur, plus jeune, Cersei Lannister.

Depuis deux ans, Quentin s'appelle donc "Lannister". Du moins au sein de la crèmerie. Une situation qui amuse beaucoup le jeune homme, mais aussi certains clients. "Les fans de la série remarquent parfois la référence, et cela peut créer des échanges autour de Game of Thrones" se réjouit la gérante, Marianne Da Silva.