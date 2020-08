Saint-Pierre-en-Auge : Ils parcourent 200 kilomètres pour sensibiliser à la maladie de Huntington

Ce vendredi 14 mars à minuit, Charline et Théo Pouillet se lancent dans une course de 200 kilomètres jusqu'à Paris. L'objectif: parcourir l'équivalent de cinq marathons en deux jours pour récolter des fonds en faveur de la recherche pour la maladie de Huntington.

Pour collecter des fonds, via une cagnotte en ligne, pour les patients atteints de la maladie de Huntington, dont son père et elle même sont atteints, Charline avait déjà grimpé le Mont Blanc en 2018, puis traversé la France jusqu'à Marseille à Vélo durant l'été 2019.

Cette année, c'est un autre défi sportif qu'elle a décidé de relever avec son petit frère Théo. Ils vont partir en courant de Saint Pierre en Auge ce vendredi 14 mars à minuit pour se rendre à Paris, siège de l'association Huntington France.

En tout, ils vont parcourir 200 kilomètres, soit l'équivalent de cinq marathons en deux jours. Un pari pour les deux sportifs.

"On a pas forcément prévu de dormir la nuit, parce que sinon on aura du mal à repartir le lendemain. On va surtout faire des petites pauses, s'alimenter toutes les vingt minutes et s'hydrater tous les quart d'heures, parce que le but c'est de tenir sur la durée en ne faisant pas de fringales ou en ne rejetant pas non plus ce qu'on mange.", explique Charline Pouillet.

Avec le confinement, tous les deux ont pu s’entraîner quotidiennement avec des petits footings et du renforcement quotidien. Ils ont aussi fait des courses hebdomadaires allant jusqu'à cinquante kilomètres. Mais malgré l'entraînement, l'appréhension monte à l'approche du départ.

"C'est vrai que c'est un peu de stress parce qu'on a jamais couru une aussi grande distance donc on ne sait pas si on pourra aller jusqu'au bout. Mais on a des gens qui nous soutiennent donc on va tout donner pour ce défi", ajoute Théo Pouillet.

Aider les patients atteints de la maladie de Huntington

L'argent récolté grâce à la cagnotte sera divisé en deux parties. La première leur permettra d'acheter des équipements pour faciliter l'autonomie de leur père, qui est à un stade assez avancé de la maladie.

La deuxième, sera versée à l'association Huntington France pour la recherche contre la maladie de Huntington et pour faciliter le quotidien des patients qui seraient au nombre de 6000 en France d'après la Fondation pour la Recherche médicale. Elle est considérée comme une maladie rare et moins connue.

"Avant c'était quelque chose que les familles avaient tendance à cacher car les malades étaient parfois associés à des ivrognes. Ils titubaient et pouvaient avoir des pertes d'équilibres car les nerfs sont atteints mais ça pouvait être mal interprétés. Depuis les années 2000 et les avancées de la recherche ça devient de plus en plus connu, mais il faut continuer le travail", raconte Charline Pouillet.

Pour continuer à informer et collecter des fonds, Charline et Théo comptent bien renouveler ces défis sportifs les étés suivants.