A Saint-Satur, on n'a pas peur de se jeter à l'eau

A Saint-Satur, près de Sancerre, un club de joute nautique, le seul sur la Loire, a été créé l'an dernier. Et cette année, c'est une école de joute qui est lancée, chaque mercredi, pour les enfants.

Les responsables espèrent convaincre une quarantaine de jeunes de les rejoindre. Les premières initiations se sont déroulées la semaine dernière. C'est une grande première pour Mattéo, 10 ans ; il monte pour la première sur cette barque de joute de 6m de long.

La perche mesure 3,40 mètres pour les enfants, jusqu'à 4m pour les adultes. © Radio France - Michel Benoit

Arnaché de son plastron ventral, Mattéo s'arme de sa perche de 3,40 m pour son premier combat sur l'eau. Le plus important, c'est la position des pieds. Il faut avoir de bons appuis pour résister et ne pas tomber à l'eau. Il faut également être tonique. Pas forcément imposant, même si le poids peut donner plus d'aplomb.

Thibault Morlat, président de la confrérie St-Roch, à St-Satur. © Radio France - Michel Benoit

Une soixantaine d'adultes ont déjà rejoint la confrérie St-Roch, mais son président Thibault Morlat veut assurer l'avenir en créant cette école de joute. Pas besoin d'être un grand sportif. Il suffit d'avoir plus 8 ans, d'être capable de nager 25 mètres et de présenter un certificat médical autorisant la pratique d'arts martiaux. Et Oui, la joute nautique parisienne est apparentée aux sports de combat ! Une discipline qui rappelle les joutes chevaleresques du moyen-âge, mais sur l'eau.

La confrérie St-Roch de St-Satur est le seul club de joute nautique sur les bords de Loire. © Radio France - Michel Benoit

Si vous êtes intéressé, voici les coordonnées du club de joute nautique de St Satur, la confrérie st roch : Thibault Morlat, son président au :06 07 68 30 76.