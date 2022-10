Saint-Sauveur-de-Montagut : les résidents de l'EHPAD fabriquent la plus longue guirlande de chaussettes

Elle devrait mesurer 600 mètres de long et compter plus de 6000 chaussettes. C'est le défi qu'ont décidé de relever les résidents de l'EHPAD Les Muriers, à Saint-Sauveur-de-Montagut en Ardèche : établir le nouveau record de la guirlande de chaussettes la plus longue du monde. Avec cette activité l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes fait d'une pierre deux coups : proposer une nouvelle occupation à ses pensionnaires et changer son image.

"Pour qu'on parle de nous"

C'est l'un des objectifs assumés par Odile Jallais animatrice de l'EHPAD "Nous sommes un vieux site, ça nous permet de changer notre image, de montrer qu'on fait aussi des trucs funs__, que les personnes âgées font aussi des choses drôles." Et ça fonctionne, plusieurs résidents des Muriers ont pris part à l'enfilage des chaussettes, des proches lors de leur visites participent aussi, comme Francette, venue voir sa maman : "Elle a décrété qu'elle avait assez travaillé dans sa vie alors j'ai pris le relais. Je trouve ça bien de nouvelles animations dans une petite maison de retraite, et puis ça fait parler des Muriers."

"Je pense qu'on va y arriver"

Henni, 98 ans en est persuadée. Car tout repose sur les résidents, ce sont eux qui enfilent le plus gros des chaussettes. Dans la salle commune ils se sont organisés en petit groupe de travail et se répartissent les soquettes célibataires collectées par les commerçants et l'école du village. Objectif : dépasser les 5559 chaussettes enfilées, précédent record mondial. "J_e pense qu'on va y arriver, et je trouve ça très bien de participer, et je trouve que je ne me débrouille pas trop mal non plus_" lance Henni en brandissant les trente chaussettes enfilées en un après-midi.

De d. à g. Bernard, Henni et Suzanne se retrouvent chaque midi pour déjeuner ensemble et se consacrer à l'enfilage de chaussettes. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Le Guinness Word Records contacté

"Nous avons monté le dossier d'enregistrement d'un nouveau record. Il y a un délai de douze semaines avant qu'ils se déplacent pour venir vérifier. Ils vont s'amuser à recompter toutes nos chaussettes." s'esclaffe Odile Jallais. Les résidents se sont donnés jusqu'au 26 novembre prochain pour confectionner la plus longue guirlande de chaussettes jamais réalisée. A cette date, elle devrait mesurer 600 mètres de long et sera installée sur des piquets entre le village et l'EHPAD sur les hauteurs du village où se tiendra une bourse aux jouets organisée pour les enfants de la commune.