Saint-Sauveur-En-Puisaye : à la rencontre de l'âne un animal fidèle, intelligent et aux talents multiples

Les amoureux des ânes ont rendez vous en Puisaye jusqu'à ce soir. Chaque année l'association Ânes Âniers Amis, qui regroupe les passionnés de cet animal réalise une grande randonnée sur plusieurs jours. Cette année, entre le vendredi 20 et le dimanche 22 août c'est dans l'Yonne qu'ils ont décidé de se retrouver, précisément à Saint-Sauveur-En-Puisaye. Au programme depuis vendredi : des promenades d'environ 20 kilomètres chaque jour pour se faire plaisir et découvrir les terres de Colette. Mais ces âniers espèrent aussi rencontrer des habitants et chasser les préjugés qui entourent leurs amis à grandes oreilles.

L'âne vaut bien un cheval et même plus !

Prête à partir sur son attelage, les guides bien en mains, Véronique nous présente ses deux complices du jour : "Alors, ça c'est Adam. C'est Damdam, ce n'est pas très joli comme surnom. Et là, c'est Annette ma Bibiche ma nénette parce qu'elle est beaucoup plus sage que l'autre." Au départ Véronique Lecreux, la présidente de l'association Ânes, Âniers, Amis était passionnée par les chevaux montés. Un jour on lui a demandé une ânesse pour les besoins d'une crèche, elle a croisé la route de l'animal, le coup de foudre. Elle possède désormais quinze ânes à la maison. Ce qu'elle aime ? "Le caractère, la complicité qu'on doit avoir. Ce sont deux équidés vraiment complètement différents. Pour résumer, un cheval se dresse. Un âne s'éduque. Je dirais qu'un cheval a un propriétaire, un âne a un maître". "Le cheval est conditionné. L'âne est toujours en train de réfléchir" complète Gilles Taquin. Il est venu avec un grand dadet, un âne noir du berry. " Il s'appelle Duc du Chatelet ! " .

Véronique et ses deux ânes : Adam et Annette. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

N'allez pas leur dire que Duc, Adam ou Annette sont têtus ou bêtes à manger du foin. "C'est vrai qu'on a une image de l'âne têtu, qui marche à la carotte" reconnaît Véronique. Pourtant " l'âne n'est pas têtu, il réfléchit longtemps. Il faut installer une complicité avec lui et là vous faites des choses extraordinaires". C'est un ami autant qu'un allié du quotidien explique Gilles "je le fais travailler une barre de cou et tire une raclée pour ramasser le foin pour faire des andains comme nos anciens faisaient. Je lui fais tirer des arbres, un traîneau où je mets des sacs de sable dessus ou moi je monte dessus" détaille-t-il.

Gilles est venu avec Duc du Chatelet, un grand noir du Berry. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" L'animal est le meilleur ami de l'homme" résume de son côté Serge Arraud qui en possède neuf chez lui. Attention cependant, l'âne est un animal comme un autre. Il demande une attention quotidienne, un grande terrain de plusieurs hectares, du temps et de l'argent pour ses soins. De plus, il a une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans. Il faut donc bien réfléchir avant de vouloir en adopter un, met en garde Freddy Gomez.

Une sale réputation ... infondée !

Dans l'imaginaire collectif, l'âne n'a pas une très bonne réputation, loin de là. Quand nous étions à l'école, notre grande hantise était de finir comme l'élève Ducobu avec un bonnet d'âne sur la tête. Pourtant le bonnet d'âne n'était pas destiné à punir les cancres au départ explique Gilles, le propriétaire de Duc du Chatelet, son âne issu de la race des grands noirs du Berry: " C'était pour nous transmettre l'intelligence de l'âne, parce que on m'a toujours expliqué qu'un homme était beaucoup plus intelligent que le cheval.

D'ailleurs, dans la même veine, rappelez vous cette scène dans Papy fait de la résistance. On y voit Gérard Jugnot en gestapiste, se faire tirer les oreilles par Roland Giraud, qui joue le général allemand Herman Spontz : "répète après moi, je suis une âne baté ! répète après-moi, je suis un âne baté" lui intime-t-il. L'âne baté est en effet quelqu'un de peu compétent, de bête. Pourtant Serge, qui possède neuf ânes chez lui, l'assure ce sont de gros travailleurs. Outre les compétitions ou la randonnée, ses amis l'aident au quotidien " Moi, avec les miens, je bute les pommes de terre, je rentre du bois, du sarclage, on peut tout faire avec un âne". Bien sûr, pour celà encore faut-il que l'âne y mette du sien. Ils sont, paraît-il, un tantinet têtus.

Ce n'est pas Jamel Debbouze qui dira le contraire, lui qui peine tant à faire avancer Cannabis dans Astérix et Obélix Mission Cléopatre. En réalité un âne n'est pas têtu, c'est même tout le contraire pour Véronique Lecreux. Il va simplement réfléchir, et ne pas obéir aveuglément. _" Si il pense qu'il est en danger ou si c'est quelque chose qu'il connait pas. Il attend que vous lui expliquiez et quand il a compris et qu'il n'y a plus de danger, qu'il vous fait confiance. Là, c'est fabuleux parce qu'il va y aller."_D'ailleurs l'âne est aussi l'allié, l'ami fidèle dans l'infortune et jusque dans la mort de Jean de Florette, chez Marcel Pagnol.

Pour en savoir plus sur cet animal et suivre l'association : sa page facebook.Vous pouvez aussi aller à la rencontre des ânes et de leurs propriétaire dans le parc du Musée de Colette.