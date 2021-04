Saint-Symphorien-sous-Chomérac : une chasse au trésor pour gagner une voiture

Les Anglais appelle ça un barn find, une "trouvaille de grange". C'est dans cet esprit que Mazda France a organisé une chasse au trésor pour trouver une voiture cachée dans une grange à Saint-Symphorien-sous-Chomérac (Ardèche)

Des habitants très surpris

La chasse a débuté le premier mars et Mazda a posté régulièrement sur son site des indices.

"Qui s'y frotte s'y pique, c'était l'indice pour trouver le nom du département." Kevin Ribeiro, vainqueur de l'épreuve avec son père.

Les indices ont permis de trouver le département : qui s'y frotte s'y pique faisait référence à la châtaigne. Puis il a fallu trouver le village et plus les indices étaient nombreux et plus des gens venaient vérifier leurs hypothèses dans le village de Saint-Symphorien-sous-Chomérac.

"C'est un jeune homme qui est venu demander à la mairie où se trouvait l'église. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était pour une chasse au trésor", explique Dominique Pallix, la maire de Saint-Symphorien-sous-Chomérac.

"Au début on a cru à un canular." Dominique Pallix, la maire de Saint-Symphorien-sous-Chomérac.

La maire, qui ignore tout de cette chasse au trésor, croit d'abord à un canular puis finalement devant le nombre grandissant de visiteurs , elle finit par se rendre compte que l'épreuve existe bien.

Certains habitants craignent que des gens malintentionnés viennent en repérage pour cambrioler les maisons.

On m'a dit : "faites attention, ici nous sommes des chasseurs". Manuel Ribeiro qui a remporté l'épreuve avec son fils.

Et certains deviennent agressifs, menaçants des concurrents.

Finalement Kevin, qui continuent à déchiffrer les indices, et Manuel, son père sur le terrain, finissent par envoyer le 17 mars les coordonnées GPS d'une grange. C'est la bonne. Vendredi, le directeur de la communication de Mazda France leur a remis les clés d'une Mazda MX5, une voiture qui date de 1989 et qui est estimée à 10 000 €.