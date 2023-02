Saint-Valentin : le TOP 10 des idées cadeaux et sorties originales à faire à Paris et en Ile-de-France

1 - Une croisière ensemble sur la Seine

Pas besoin d'être touriste pour se faire plaisir et redécouvrir Paris sur une péniche !

En amoureux, offrez-vous une croisière - avec ou sans diner - pour retrouver toute la beauté des monuments et la splendeur de la capitale. Le long des quais illuminés, vous serez émerveillés par le spectacle offert par la ville-lumière au gré de l'eau.

Un moment dont vous vous souviendrez longtemps !

Une croisière à Paris : un moment inoubliable à faire en amoureux - DR

2 - En amoureux dans un spa à bière !

Et si vous surpreniez l'élu.e de son coeur avec un cadeau à la fois romantique, original,et à vivre en duo ?

Découvrez à deux pas du Bon Marché, le premier beer-spa de la capitale : une plongée dans un bain à remous en chêne sculpté et rempli de bière ! A l'intérieur : houblon, malt et levure de bière.

Pour agrémenter cette expérience étonnante, vous pourrez déguster sur place de la bière - avec ou sans alcool - servie pendant votre bain.

Un moment de détente en immersion dans un bain de bière... Ca vous tente ? - Beer spa

Le Beer Spa Paris

Galerie Le Sevrien

101 rue de Sèvres

75006 PARIS

Le site internet

3 - Un dîner au cœur des fonds marins

Envie de déguster un délicieux repas comme si vous étiez sous l'océan ?

L’Aquarium Sea Life du Val d'Europe vous propose un diner aux chandelles exceptionnel en collaboration avec le lycée hôtelier Emilie du Chatelet (Serris).

Au programme de cette soirée :

19h : accueil avec une coupe de champagne à déguster tout en visitant l’aquarium

20h-20h15 : menu savoureux spécial Saint Valentin avec service à table

toute la soirée : des animations étonnantes...

Un diner en amoureux sous l'océan tout en restant en Ile de France ! - Val d'Europe Infos

Aquarium Sea Life

Centre Commercial Val d'Europe

14 Cours du Danube

77700 Serris

Le site internet

4 - Déclarez votre flamme sur les panneaux de la ville

C'est désormais une habitude à chaque Saint-Valentin !

Tous les ans, plusieurs municipalités offrent la possibilité aux couples et célibataires en quête de l'être aimé.e, d'envoyer leurs messages via les panneaux d'affichage électroniques de la commune.

Une façon de clamer haut et fort votre amour à toute la ville : votre chéri.e risque d'être très surpris.e !

Dites "Je t'aime" sur les panneaux de votre ville - JB Gurliat - Ville de Paris

5 - Au cinéma pour revoir "Titanic" en 4K

A l'occasion du 25ème anniversaire, le célèbre film de James Cameron ressort sur grand écran !

Plus grand succès de tous les temps en France (21,7 millions d'entrées), ce carton du box-office et est de nouveau à l'affiche en salles en 3D et version 4 K .

Blottis tous les deux dans votre siège, un cadeau tout trouvé, avec ou sans popcorns, pour essuyer quelques larmes et retrouver les aventures de Jack & Rose incarnés par Leonardo Di Caprio et Kate Winslet.

Revivez les aventures de Jack et Rose sur grand écran - Titanic

6 - Faites votre demande en mariage à Disneyland Paris !

Une demande en mariage magique ou des fiançailles mémorables ?

De plus en plus de couples décident de sceller leur amour à Marne-La-Vallée.

Pour vous épauler et que la surprise soit réussie, des équipes du parc peuvent vous accompagner dans la préparation de ce scénario ultra romantique et privatiser un espace réservé aux amoureux pour pouvoir faire votre demande à genou au pied du Château de la Belle au Bois Dormant.

Au détour des allées, certains personnages pourraient même vous rejoindre pour immortaliser ce moment en photo et rajouter encore plus de magie à votre joli conte de fée !

Mickey et Minnie peuvent vous aider à organiser votre demande en mariage à Disneyland Paris - DisneylandParis

Pour organiser sa demande en mariage à DisneylandParis : weddings@disneylandparis.com

7 - Un dîner ultra privé dans une galerie d'art

Une expérience originale pour tous les gourmets et amoureux d'arts ?

Le temps d'une soirée, la Galerie Bigaignon se transforme en restaurant privatif.

Au programme :

accueil champagne

visite guidée de l'exposition « Chair de Temps » par Thierry Bigaignon

découverte de la réserve de la galerie et ses secrets enfouis dans les tiroirs

dîner privatif aux chandelles servi par un majordome dans l'espace d'exposition

Diner au milieu d'une galerie d'art : une expérience unique et jamais vue ! - Galerie Bigaignon

Galerie Bigaignon

18 rue du Bourg-Tibourg

75004 Paris

Le site internet

8 - Un jeu de piste en amoureux à Montmartre

Vous êtes plutôt joueur et vous avez envie de jouer les enquêteurs?

Découvrez l'application "Paris Mystères" : un jeu de piste touristique sur smartphone.

Que vous soyez aventuriers, amateurs d'Histoire ou juste pour flâner dans les plus beaux quartiers de Paris, les mystères de la capitale vous attendent dans les rues de Montmartre !

Aucune réservation : vous jouez quand vous le souhaitez, seul.e, à deux ou à plusieurs couples !

Le décor de Montmartre devenu emblématique représentant de notre capitale © Radio France - Quentin lhui

Le site internet de "Paris Mystères"

9 - Offrez-lui un cadeau hyper orignal

Osez l'originalité... et sans trop dépenser !

Les idées sorties et les expériences hors du commun ne manquent pas en Ile-de-France.

Pour changer du traditionnel bouquet de fleurs, surprenez votre moitié en lui offrant des places de spectacles, un drink, un repas ou une activité originale à partager en amoureux.

Balades, expériences culinaires, spectacles... les idées ne manquent pas pour faire plaisir à votre moitié ! - Paris Authentic

10 - Une soirée foot en amoureux

La Saint-Valentin, c'est trop commercial...

Pourquoi ne pas rester chez vous à la maison ?

Le 14 février, commandez des pizzas ou cuisinez un bon repas ensemble et vivez ensemble le match de Ligue des Champions avec le choc PSG / Bayern Munich au Parc des Princes .

Le 14 février, tous les regards des amoureux du football seront fixés sur le Parc des Princes pour le match PSG / Bayern - Getty - SOPA Images

Match à suivre dès 21H00 sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon.

Vous êtes toujours célibataire ?

Participez à une soirée "Sans-Valentin" !

Vous êtes encore un cœur à prendre ?

Profitez d'une soirée dans un cadre insolite et partager une balade féerique au zoo de Thoiry .

Une plongée originale dans une ambiance conviviale pour rencontrer de nouveaux amis ou la perle rare, autour de passions communes comme celle des animaux, par exemple !

Après un cocktail dînatoire , participez à des activités pour briser la glace et faire connaissance : un facteur se chargera de jouer le messager pour vous en portant vos messages à l'élu.e de votre cœur !

Pour terminer la soirée en beauté, accès au parcours des Lumières Sauvages jusqu’à 22h00 pour prolonger les rencontres dans une ambiance féerique ! (soirée ouverte à toutes les orientations et identités du genre)

Le zoo de Thoiry organise lui-aussi sa propre soirée "Sans-Valentin" pour toutes les personnes célibataires - Zoo Thoiry

ZooSafari de Thoiry

78770 Thoiry

Le site internet