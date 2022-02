Saint-Valentin : à Bourges des crieurs publics ont (dé)clamé l'amour avec un grand A

Faire déclamer son amour en place publique c'est rare, unique, originale et drôle à la fois. C'était possible ce samedi 12 février à Bourges, grâce à la venue de deux crieurs publics. Une initiative des commerçants, à l'occasion de la Saint-Valentin.

En général, si vous ne savez pas le dire, on vous conseille de le dire avec des fleurs, mais ce week-end, pour déclarer sa flamme, les commerçants de Bourges ont eu une initiative originale : faire venir deux crieurs de rue. Samedi 12 février, tout au long de l'après-midi, Julien Jobert et Caroline Figuiera de la Cie des écorchés, ont lu et déclamé les messages d'amour des Berruyers et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'amour prend parfois des formes inattendues !

Guimauve, moqueur ou vache : trois nuances d'amour

D'une place à une autre, Julien et Caroline déplace leurs petites estrades individuelles, font retentir leurs cloches et se lancent dans de grandes déclarations d'amour. Des mots écrits par des berruyers, pour des berruyers. Parfois, l'amour sent la guimauve : "On le sait depuis toujours, c'est extraordinaire d'aimer !". Parfois, l'amour se veut moqueur : "tu es ma bouteille d'oxygène, un peu lourde, et toujours sur mon dos ! Mais indispensable à ma survie ". Parfois, enfin, l'amour est carrément, avouons-le, très vache : "Je voulais simplement te dire que quand je te regarde, tout s'écroule autour de moi ... et j'ai envie de vomir ! ".

D'une place à une autre, Julien Jobert et Caroline Figuiera s'installent sur deux petites estrades, font sonner leurs cloches et se lancent dans de grandes déclarations d'amour ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"C'est l'amour sous toutes ces formes avec plus ou moins de métaphores, de violence et de passion" analyse Julien. "En même temps c'est un peu ça l'amour ça peut être un peu vache, des fois ça peut faire mal, des fois c'est complètement passionné" confie sa binôme, Caroline.

On peut clamer l'amour, on peut crier l'amour mais ça peut être rigolo, c'est surtout cela qu'il faut retenir ! (Emilie, une passante)

L'espace de quelques minutes, les passants s'arrêtent, tendent l'oreille. Frédérique, elle, est venue tout spécialement pour les écouter. "ça fait du bien !" lance cette berruyère. Elle sourit à certains mots, rigole à d'autres et tique, aussi, sur le message de Roger ("tout s'écroule autour de moi, et j'ai envie de vomir") : "il y en a un tout à l'heure, c'était .. avec des sous entendus un peu vaches ! Je ne sais pas si la personne s'est reconnue" s'interroge-t-elle. Elle n'est pas la seule, la déclaration a aussi faire rire Emilie : "elle est très décalée. On peut clamer l'amour, on peut crier l'amour mais ça peut être rigolo, c'est surtout cela qu'il faut retenir !" explique-t-elle.

L'espace d'un instant, les passants s'arrêtent et tendent l'oreille ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'initiative des commerçants ne manque pas, à elle toute seule, de faire causer les passants, comme Marie-Paule : "c'est sympa, c'est plein d'humour avec des messages d'amour, des messages personnels. C'est une bonne chose que l'on puisse revivre ou ré-entendre des choses comme celles-là, spontanées, sans passer par une technologie très élaborée". "C'est pas commun, c'est vraiment rigolo et pour la Saint-Valentin ça s'y prête très bien !" confie de son côté Bruno qui connaît bien certains des berruyers se cachant sous les messages.

Une doudoune, une bouteille d'oxygène et le coronavirus

Les comédiens de la Cie des écorchés ont forcément eu, eux aussi, des coups de cœur dans tous ces petits mots. Julien, lui, a été marqué par deux métaphores, l'une comparant l'amour à une doudoune "qui tient chaud", l'autre faisant référence à "une bouteille d'oxygène". Caroline, elle, a été retenu un message qui ne s'adresse pas à un ou une valentin(e) mais qui se veut beaucoup plus universel et fait écho à la drôle de période que nous connaissons depuis désormais près de deux ans. "C'est une personne qui dit qu'elle veut rencontrer des gens pour les toucher, les embrasser, parce que là on est dans une période un peu difficile où on ne se fait plus la bise, où on garde nos distance. Ce message m'a touchée !"

Pour achever leurs séries de déclamations, les deux crieurs s'entendent sur une définition, lancée à la cantonade par Julien : "une définition de l'amour : cinq lettres, trois voyelles, deux consonnes et surtout .. deux idiots!"