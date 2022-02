Saint-Valentin : à Craon, pour un concours, les amoureux sont invités à écrire leurs plus belles déclarations

Des collégiens de Craon lancent un concours sur Instagram pour la Saint-Valentin. Les amoureuses et les amoureux sont invités à écrire leurs plus belles déclarations. Après un vote des internautes, celles et ceux qui auront enflammé la toile remporteront un bon d'achat chez les commerçants.

Des collégiens de l'ensemble scolaire Frassati à Craon lancent un concours sur les réseaux sociaux pour la Saint-Valentin, un projet né lors d'un atelier presse organisé au sein de l'établissement. Les amoureux sont invités à envoyer leurs plus belles déclarations, via le réseau social Instagram ou par courriel. De l'amour, rien que de l'amour, de jolis textes, des poèmes enflammés.

Tomber d'un immeuble, c'est haut mais tomber dans ton coeur c'est une chute fatale Copier

Il y aura un vote, des 'like', et les messagers de l'amour, désignés comme les meilleurs, seront récompensés par un bon d'achat chez les commerçants de Craon.

"Je suis négatif au Covid mais positif à ton charme"

Les premières déclarations sont arrivées et les collégiens les collectent sous la responsabilité de leur prof Audrey Hainry : "tu es le soleil qui illumine ma vie, au matin me lever sans toi c'est me lever dans un monde où il fait toujours nuit", "tomber d'un immeuble c'est haut mais tomber dans ton coeur c'est une chute fatale", "parfois on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent car ce qui est dans notre coeur est plus fort que les mots", "t'aurais pas une gomme et un crayon pour effacer le passé et écrire notre future ?".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si vous voulez participer à ce concours, il suffit d'envoyer son message par courriel à l'ensemble scolaire Frassati de Craon ou bien via la messagerie privée du compte Instagram de l'établissement.