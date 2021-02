Saint-Valentin : à la découverte de Rouen sous le prisme de l'amour

Pour la Saint-Valentin cette année et pour la première fois, l'office de tourisme a organisé "Rouen in Love", une visite thématique pour découvrir les différentes facette de l'amour de cette ville par le biais de personnalités mais aussi par le biais de l'art.

A côté Gros-Horloge, sur la fontaine on peut apercevoir Cupidon. Cette étape fait partie de "Rouen in Love", une visite organisée pour découvrir la ville sous le prisme de l'amour.

Et si vous découvriez Rouen sous le prisme de l'amour ? L'office de tourisme de la ville a organisé ce dimanche une visite thématique sur ce thème pour la Saint-Valentin. "On a proposé cette année cette visite intitulée Rouen in Love, sur l'amour voire les différentes facettes de l'amour que l'on pourrait découvrir par le biais soit de personnes connues ou inconnues, ayant existé ou non ou par le biais d'éléments sculptés", explique Marie, historienne et guide conférencière.

Le sens de l'observation

Au portail des Marmousets de l’Abbatiale St Ouen à Rouen, le rendez-vous était donc pris pour trois couples. "L'amour est un sentiment universel, je suis sûre que si je vous demandais à chacun votre définition de l'amour, j'aurai six versions différentes", poursuit en préambule Marie, la guide avant de détailler l'histoire de la Saint-Valentin.

L'histoire racontée, place à la visite. Elle commence dans les jardins de l'hôtel de ville où l'on peut voir le centaure Nessus enlevée Déjanire par amour. Une statue sculptée se trouve au milieu de la fontaine. Marie commence les explications. Et la visite se poursuit en abordant différentes figures, personnalités de la ville de Rouen comme Armand Carrel, épris pour une femme mariée. Mais aussi Simone de Beauvoir dont le polyamour était assumée.

Dans l'aître Saint-Maclou, il faut être un bon observateur pour constater les Cupidons sculptés sur les piles. "Vous voyez que notre petit garçon joufflu, notre petit Cupidon a les yeux bandés. Assez souvent, on le représente les yeux bandés donc c'est l'amour qui rend aveugle ou l'aveuglement causé par l'amour. Parfois l'amour est aveugle, il décoche sa flèche et ça tombe à côté, il décoche sa flèche et nous rend aveugle et ça nous rend illogique par amour. On fait des choses parfois inattendues", raconte Marie.

Cupidon sur une des piles de l'aître Saint-Maclou à Rouen. © Radio France - Bradley de Souza

Les couples sont conquis, à l'instar de Cyril et d'Emmanuelle. "La Saint-Valentin s'apprête à ce genre de petite escapade culturelle en amoureux. Cette visite nous permet d'avoir des petites anecdotes sur la ville et de mieux la connaître et puis c'est toujours sympathique d'avoir ces petites histoires autour de l'amour", sourit Emmanuelle.

Rouen, ville romantique ?

La visite se poursuit en évoquant des personnages fictifs ou pas. Mais tous ont un lien avec l'amour. La très célèbre Emma Bovary qui commet l'adultère à deux reprises par exemple. "L'amour, la recherche de la romance la pousse à deux reprises dans les bras d'un autre homme. Et je trouvais qu'elle était assez représentative de cet amour un peu trop romantique qui parfois, quand on en attend un peu trop, déçoit", analyse la guide conférencière.

Découvrir Rouen par le prisme de l'amour fait-elle de cette ville une ville romantique ? "C'est une ville riche en termes de patrimoine et d'histoire. Romantique je ne suis pas sûr mais finalement, quand on apprend à déambuler dans la ville, à lever les yeux, on a plein de petits éléments qui peuvent évoquer la romance, l'amour avec ces exemples-là", conclut l'historienne.

Cette visite "Rouen in Love", très appréciée, pourrait devenir plus régulière.