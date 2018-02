Regarder le match Real-PSG ou fêter la Saint-Valentin ? Maryse et Fernando ont réglé le problème : ils font les deux en même temps. Ce couple de Nantais franco-espagnol, lui est d'origine madrilène, sera ce mercredi soir au stade Bernabéu à Madrid pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions.

Nantes, France

Saint-Valentin spéciale ce soir pour Maryyse et Fernando.

On va passer la soirée en tête à tête; avec des témoins autour de nous..." - Fernando

81 000 témoins précisément. Le stade Bernabéu de Madrid est aussi grand que la Stade de France. Maryse ne recule devant rien, avant de rencontrer Fernando elle n'avait jamais suivi de match de foot, même pas à la télé. Mais... :

Quand j'ai rencontré Fernando, un Espagnol madrilène, obligatoirement on passe par la case foot." - Maryse

Cela fait 10 ans que Fernando et Maryse sont ensemble et c'est ensemble qu'ils ont décidé de passer la Saint-Valentin au stade. Une Saint-Valentin loin des violons et de l'ambiance feutrée, une ambiance à laquelle Maryse est désormais habituée

Voir le Real à Bernabéu c'est toujours une ambiance magique. Un match de Ligue des Champions c'est encore plus magique." - Maryse

Real Madrid /PSG, Fernando a bien un pronostic.

Je ne suis pas très optimiste, je pense que ça se terminera par un match nul."- Fernando

Maryse, elle, verrait bien un score plus tranché.

Si le Real gagne ça va être le grand sourire et les étincelles dans les yeux, et si le Real perd, je serai le lot de consolation."- Maryse

Pour les deux amoureux la Saint-Valentin se prolongera jusqu'au bout de la semaine. Quitte à être à Madrid pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, ils y resteront jusqu'à dimanche.