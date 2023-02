Saint-Valentin : beau succès pour les (Dé)boutonné.e.s, sex shop nouvelle génération à Strasbourg

Les couleurs sont vives, la boutique est très lumineuse, à première vue, on se croirait presque dans une boutique de déco. Mais au 5 rue du Marché à Strasbourg, c'est un sex shop qui attire l'oeil des passants. "Souvent les clients nous disent : ça fait du bien de voir de la couleur, et pas du cuir ou du latex", raconte Lucy, l'une des vendeuses.

L'intérieur des (Dé)boutonné.e.s à Strasbourg. © Radio France - Aurélie Locquet

Adèle Roy et sa mère, Caroline Nerry, ont ouvert les (Dé)boutonné.e.s en 2020 : un love store pour pouvoir parler sexualité sans tabou. Pas question de ressembler aux sex shops qu'on trouve souvent dans les quartiers des gares. "Ici il n'y a pas de poupées gonflables ni de DVD", souligne Adèle Roy. "Les produits proposés sont locaux, ou fabriqués en France dans la mesure du possible."

"La clientèle type, c'est des femmes entre 20 et 30 ans."

Pas de risque de croiser un pervers entre deux rayons de revues pornographiques, la boutique est très aérée, avec de nombreux sex toys, mais aussi beaucoup de livres. Et la clientèle est composée principalement de jeunes femmes. "Nous sommes passées devant, et nous sommes entrées", raconte l'une d'elle. "Pour moi, c'est une première." Un peu plus loin, une autre explique qu'elle vient assez régulièrement. "La clientèle type, c'est des femmes entre 20 et 30 ans. Elles connaissent les objets. Ca rassure aussi de savoir que la boutique a été montée par des femmes. Et nous sommes par ailleurs très actives sur Instagram."

Lancée en pleine crise sanitaire, la boutique des (Dé)boutonné.e.s a vite trouvé son public. Un deuxième magasin a été ouvert à Nancy, et les fondatrices espèrent mettre en place un système de franchise pour ouvrir des boutiques partout en France.