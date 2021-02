Saint-Valentin : ce supermarché à Serres-Castet propose de trouver l'amour en faisant ses courses

Les paniers spéciaux sont à gauche de l'entrée de l'Intermarché Serres-Castet, à côté des pots de fleur synthétiques. Dix paniers portent une grande étiquette rose plastifiée "spécial célibataire." Ils intriguent les clients, mais beaucoup semblent trop timides ce mardi pour tenter l'aventure. Ce n'est pas le cas d'Andrea, Paloise d'origine espagnole, qui rit en découvrant le concept. "C'est amusant qu'on s'affiche comme ça, on se retrouvera peut-être avec d'autres célibataires. En ce moment on va au travail, on fait nos courses et on rentre. Comme les bars sont fermés, on ne rencontre plus personne... Donc pourquoi pas au supermarché !" Elle se dit ouverte à cette idée de parler avec des inconnus : "Ça m'est déjà arrivé sans ce panier spécial alors pourquoi pas avec."

On retrouve Andréa à la fin de ses courses, pas de chance : "Je n'ai pas repéré de panier comme le mien, mais à cette heure-là, entre midi et deux, il n'y a pas trop de monde, peut-être que le week-end on a plus le temps de croiser des regards. C'est quand même amusant de se balader avec cette petite affiche" constate la jeune femme en ajoutant avec le sourire : "Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on doit se cacher ou avoir honte."

Mauvais timing peut-être pour la jeune femme passée à une heure de faible fréquentation, c'est ce que semble confirmer Océane Bébiot, responsable communication de l'Intermarché de Serres-Castet : "Le week-end dernier, il y a eu un succès fou ! On sentait que les gens s'amusaient." C'est elle qui est à l'origine de cette idée : "_J'ai eu l'idée en pensant à des amis célibataires. Avec les masques en plus, ça ne facilite pas les choses. C'est vrai qu'_on met en place plusieurs offres pour les couples, comme des paniers de fruit de mer pour deux, alors pourquoi pas penser aux célibataires." Le supermarché, pas le plus romantique des endroits "et pourtant, si on écoute les histoires, je pense que beaucoup se sont rencontrés à la caisse ou à la boulangerie. J'ai des amis qui se sont rencontrés dans des files d'attente, en discutant." Impossible de tomber le masque, "mais on peut repérer les personnes célibataires, quitte à enlever le masque plus tard, en rangeant ses courses dans le coffre" sourit la responsable.

Un millier de partages sur Facebook en trois jours : joli coup de pub ?

La publication Facebook du supermarché rencontre un beau succès, plus de 1000 partages et 300 commentaires en trois jours. Mais Océane Bébiot l'assure, le coup de pub n'était pas le seul but recherché : "Il y avait vraiment l'idée d'inclure aussi les célibataires dans la Saint-Valentin. Les jeunes, mais aussi les mamies et papys !" et lorsqu'on lui demande jusqu'à quand dure l'opération : "Jusqu'à dimanche (14 février), moins d'une semaine pour venir à Intermarché Serres-Castet rencontrer l'amour et profiter des bons prix. Là c'était de la pub, mais bien placé" ajoute la responsable communication dans un grand éclat de rire.