Saint-Valentin : comment les Clermontois se déclarent-ils leur flamme en 2022 ?

France Bleu Pays d'Auvergne se pose une question en cette journée de Saint-Valentin. Drague-t-on encore en 2022, après deux ans passés masqués et parfois isolés à cause du Covid-19 ? "C'est compliqué", résume Bastien. Ce jeune Clermontois "n'ose plus trop aller au contact" depuis la pandémie. Selon lui, le contact avec l'autre passe plus facilement "par des messages et des réseaux".

En effet, selon un sondage de l'Ifop, près d’un quart des Français ayant trouvé un partenaire depuis la fin du 1er confinement l’ont fait grâce à une application de rencontre, soit deux fois plus qu'avant la crise du Covid-19. Mais le contact à distance ne se résume pas qu'aux applications spécialisées. Amélie, elle, a "développé une correspondance pendant le confinement" avec une personne dont elle ne connaissait pas le physique, "juste par les mots". Elle est aujourd'hui "dans une relation d'amour depuis deux ans".

Les cadeaux "classiques" fonctionnent toujours

Malgré l’avènement des relations "virtuelles", les Clermontois continuent de se tourner vers les classiques pour leurs cadeaux. "Le chocolat est toujours un incontournable de la Saint-Valentin", confirme Catherine, vendeuse au magasin Yves Thuriès. Elle-même a trouvé l'amour en Auvergne, grâce au chocolat.

L’autre classique, ce sont les fleurs. Et les amoureux ne choisissent plus leur bouquet par défaut. "Les gens cherchent surtout de l'originalité dans les fleurs", estime Laurine, fleuriste à Clermont-Ferrand. "On a de la renoncule, on a de l'anémone, c'est de la fleur de saison, les gens adorent ça".

Un jour comme les autres pour les célibataires

Évidemment, pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'amour, la Saint-Valentin n'est qu'une journée ordinaire. C'est même parfois un moment difficile à passer, mais les Twittos ne manquent pas d'imagination pour rire de leur propre situation. Florilège :

