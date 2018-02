Lille, France

Peut-être serez vous au restaurant, avec l'élu de votre cœur, ce mercredi soir pour la Saint-Valentin. Mais le grand amour, certains le cherchent encore. En boite de nuit, au travail, à la salle de sport, sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en faisant ses courses ?

A Lille, le magasin Intermarché de la rue Gambetta, près de République, a décidé de donner un coup de main aux célibataires. Un panier de couleur verte, une façon originale de s'identifier pour les clients qui veulent trouver l'âme sœur.

"J'avais entendu dire que le supermarché était _un des dix lieux où les Français rencontrent le plus l'amour_, explique Philippe le gérant du magasin. Donc quand j'ai commencé dans la grande distribution, je me suis dis qu'il y avait quelque chose de marrant à faire." C'est lui qui a eu l'idée de ce panier : une initiative complètement autonome qui a visiblement plu à la direction de l'enseigne.

Se rencontrer autour d'une raclette

A l'entrée du magasin, vous avez donc le choix. Une pile de paniers orange, plutôt pour les personnes en couple, et une pile de paniers verts pour les célibataires. Un petit jeu de couleurs qui fait sourire Frédéric. "Ca peut aider les plus timide à aborder quelqu'un, s'amuse ce client régulier qui prend toujours le même panier. Moi je suis en couple depuis un quart de siècle, alors je choisis le orange. Et puis si je me fais surprendre par ma femme avec le panier vert...."

Aux fruits et légumes, Clémence aussi a du orange sous le bras. Un hasard car, comme beaucoup de clients, elle n'avait pas vu le panneau à l'entrée, mais une bonne pioche pour cette trentenaire heureuse en couple. "Je ne suis pas sûre que si j'étais seule je prendrais le panier vert. Les courses, ce n'est vraiment pas le moment où je suis le plus glamour ! Mais bon, ça peut quand même faire des histoires rigolotes à raconter. Si on se rencontre autour d'un paquet de raclette par exemple." Alors promis, elle en parlera à ses amis célibataires.

"Célibataire et fière de l'être"

Des célibataires, en voilà justement au rayon papier-toilettes. Marie-Jeanne et Lise-Marie, deux étudiantes, ont osé le panier vert, mais plutôt pour la blague. "Justement on trouvait ça _un peu ridicule cette histoire de panier_, et que si on voulait prendre un vert on pouvait en prendre un vert !"

Les deux célibataires très fières avec leur panier vert. © Radio France - Hélène Fromenty

Les deux copines n'ont pas peur de se faire accoster, mais se sentent quand même un peu stigmatisées. "Ça renforce _l'idée qu'être célibataire est une tare à notre époque_, explique Marie-Jeanne. Enfin ça m'énerve, je suis célibataire et fière de l'être !"

A en croire le gérant, ces paniers font le buzz, "tous les jours où nous en parle, ou on voit des photos sur les réseaux sociaux" affirme Philippe, qui profite aussi d'un bon coup de publicité pour son magasin.

Mais la vrai question, c'est de savoir si ces paniers magiques fonctionnent vraiment. "Pour l'instant je n'ai pas été invité à un mariage, soupire-t-il. Mais si je réussis, je serai heureux, et heureux pour eux ! Après tout si on peut rendre les gens plus heureux, et en même temps leur rendre service, on a tout gagné. "