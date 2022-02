Saint-Valentin : dans un lovestore de Tours, "un concept plus féminin, plus accessible aux couples"

Et si pour la Saint-Valentin vous offriez un sex-toy à votre partenaire ? Le sujet est de moins en moins tabou, les boutiques n'ont plus rien à voir avec les anciens sex-shops. "C'est plus féminin, plus accessible aux couples avec des accessoires plus classe" explique la gérante de ByLoving à Tours.

Des accessoires "plus féminins, plus classes, plus fun" expliquent aussi la démocratisation des sex-toys selon la gérante du lovestore ByLoving, à Tours.

Et si vous pimentiez votre Saint-Valentin avec un sex-toy ? L'idée peut paraître osée pour certains, choquante pour d'autres, mais c'est un cadeau qu'un Français sur trois âgé de 18 à 44 ans souhaiterait recevoir pour ce 14 février, selon un sondage Kantar récemment publié pour un site internet spécialisé.

Avant ces magasins avaient une image très vulgaire, avec des choses très phalliques" - Suzy Rosier, gérante d'un lovestore

"Il y a clairement une évolution des mentalités" constate Suzy Rosier, gérante du lovestore ByLoving à Tours centre, "il y a eu des films comme 50 Nuances de Grey ou d'autres qui ont ouvert un peu les mœurs, et puis il y a aussi le développement des boutiques comme les lovestore qui ont permis aux gens, peut-être réfractaires à une époque, de rentrer dans ce type de magasin".

Suzy Rosier a été l'une des premières à ouvrir ce concept à Tours, en 2010. Une boutique ouverte, à l'exact opposé des sex-shops : "Avant on avait une image très vulgaire de ce genre de magasins, cachés par des rideaux, avec des DVD pornographiques, des revues, des choses très phalliques. Les couples n'y rentraient pas forcément, les femmes encore moins. Donc on a voulu lancer un concept plus féminin, plus accessible aux couples, avec des formes plus ludiques, plus jolies, plus classes, plus fun aussi."

Ce matin, j'avais une dame d'environ 70 ans qui s'est dit "pourquoi pas ?" - Suzy Rosier, gérante d'un lovestore

C'est d'ailleurs ce qui séduit Sam et Cha, en couple : "Oui c'est plus avenant, les packagings sont plus intéressants, c'est plus classe. Avant, on pensait que c'était des lieux uniquement destinés aux hommes et aujourd'hui tout le monde, quel que soit son genre et sa sexualité, peut y accéder."

La société est aussi plus ouverte sur ces sujets. Les articles et tests en tout genre fleurissent sur internet et dans les magazines - un de ces sex-toy a d'ailleurs fait la une du magazine Society il y a quelques mois -, et les tabous autour du plaisir à deux ou en solitaire s'effondrent, quel que soit l'âge. "Justement, ce matin, j'avais une dame d'environ 70 ans qui me disait qu'elle n'avait plus son mari" raconte Suzy Rosier. "Elle me disait "je ne serais jamais rentrée dans un magasin comme celui-ci, mais pourquoi pas ? C'est beau, c'est élégant." C'était une dame très chic, elle est rentrée et puis elle a acheté ! Quand on voit qu'on a aussi bien des jeunes de 18 ans qui rentrent seul(e)s ou avec leur chéri(e), et puis des gens qui sont bien, bien, bien plus âgés, on sait qu'on a réussi et que finalement, c'est accessible à tout le monde." Et rien ne vous empêche d'allier le plaisir au romantisme, bien au contraire !