Saint-Valentin : déclarer votre amour avec un bouquet de fromages à la ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin

Victoria Jaupart, salariée de la ferme prépare amoureusement ses bouquets fromagers et colorés qu'elle a imaginé pour la Saint Valentin avec des fromages à pâtes molles et à pâtes dures plus pratiques à piquer, des fromages colorés "pour donner un peu plus envie de les manger", comme du Pavé du Nord, orange, du Gouda au pesto vert ou rouge, avec différentes saveurs comme du gouda à la truffe qui donne un "coté plus festif" ou encore de la tomme au poivre "pour donner plus de goût".

Préparation des bouquets de fromages à la ferme du pont des loups à Saint Aubin © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Au bout des piques en bois, une soixantaine de morceaux de fromages de petits producteurs de toute la France, certains du Nord, mais pas Le fromage local s'amuse la jeune femme

J'ai pas mis de Maroilles parce qu'en général les gens imaginent tout de suite l'odeur, et vive l'haleine après (rires), du coup j'ai préféré ne pas en mettre et pour éviter aussi que ça coule dans le bouquet

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Vous pouvez donc déclarer sereinement votre amour avec ce bouquet qui cartonne, plus d'une centaine de commandes. Des bouquets qui devraient être finalement vendus toute l'année espère la jeune femme.

Et pour les amoureux qui n'ont pas peur des odeurs, la fromagerie propose aussi des plateaux Saint-Valentin qui fonctionnent très bien aussi avec des assortiments de caractère explique Céline Genit, autre salariée de la ferme

Des fromages qui sentent pas beaucoup, mais des fromages qui sentent très fort également, les gens en réclament donc ça ne tue pas l'amour !

Certains ont aussi commandé des plateaux raclettes pour fêter leur amour ce 14 février.

Pour plus d'informations sur les bouquets de fromages, vous pouvez appeler la ferme au 03.27.57.84.09, Ferme qui avait déjà innové avec le fromage de l'épiphanie en 2018 dans lequel une fève était caché comme dans une galette.