Saint-Valentin : déclarez votre flamme sur les panneaux lumineux de Vauvert

Et si vous faisiez apparaître un doux message pour la Saint-Valentin sur les panneaux lumineux de la ville de Vauvert ? L'opération est relancée, cette année 2023. La ville propose de réitérer cette action qui a remporté un vrai succès depuis son lancement. " Et si vous êtes en solo, c’est peut-être l’occasion de déclarer votre flamme !", précise même la mairie. La ville propose aux amoureux d’oser le dire ce 14 février 2023, par message électronique sur ses panneaux lumineux (situés parking du stade Pradille et place de l’Aficion).

Pour être sélectionné, le message doit être envoyé à mairie@vauvert.com avant le mercredi 8 février 2023 12h, en précisant dans l’objet «St-Valentin».

Le message est limité à 80 caractères maximum, espaces compris. Il doit y être mentionné le prénom du destinataire et celui de l’auteur du message. Une sélection sera faite pour afficher les plus beaux messages.