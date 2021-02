Saint-Valentin : des initiatives originales pour célébrer la fête des amoureux

Les cinémas et restaurants étant fermés en raison de l'épidémie de coronavirus en France, les amoureux vont devoir faire preuve d'imagination pour célébrer la Saint-Valentin ce dimanche. Si certains ont peut-être prévu un plateau-repas devant un bon film, d'autres recherchent des idées originales. Les commerçants l'ont bien compris et ont décidé de se remuer les méninges pour trouver un bon moyen de faire plaisir aux amoureux.

Rencontrer l'amour... au supermarché !

En Seine-et-Marne, la coiffeuse Carine Lopes a lancé l'opération "L'amour est dans le sac". Elle propose à ses clients célibataires un rendez-vous romantique pour la Saint-Valentin... au supermarché ! Depuis cinq ans, la commerçante organise des rendez-vous pour ses clients célibataires de son salon, mais la crise sanitaire est passée par là. Cette année, elle a donc fourni un sac fabriqué pour l'occasion aux célibataires qui ont pu se reconnaître et échanger dans les rayons.

Des supermarchés de toute la France ont pris la même initiative. A Labège par exemple, en Haute-Garonne, un magasin propose des paniers "spécial célibataires", pour trouver l'amour au moment de faire ses courses. Même idée à Capbreton ou à Serres-Castet, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Offrez-lui un bouquet... de fromages

Qui a dit que le fromage n'était pas glamour ? A la ferme du Pont des Loups dans l'Avesnois, il s'offre en bouquet sur des piques en bois. Pavé du Nord, Gouda au pesto ou à la truffe : il y a de quoi faire... Mais pas de maroilles, haleine oblige. Plus d'une centaine d'amoureux ont déjà commandé leur bouquet.

Autre cadeau gourmand : des kouigns bretons, brioche du pays bigouden, en forme de coeur pour déclarer sa flamme. Pour le boulanger, rien de plus sexy qu'une belle brioche : "C'est absolument sexy, extrêmement sensuel. Il est tendre, moelleux, délicieux. Et puis quand vous le grillez, il devient croustillant et savoureux. Au niveau romantisme, ça devient ... une explosion de joie". Avis aux amateurs !

Retrouvez votre cadenas d'amour

Si vous avez scellé votre amour avec un cadenas sur le pont des Arts à Paris, vous pouvez peut-être le retrouver. "Philéas le Cléateur", créateur de bijoux, a récupéré des centaines de ces cadenas lorsque la mairie de Paris a décidé de les retirer en 2015. Depuis, il tente de les rendre aux amoureux du monde entier qui les avaient déposés là.

"J'ai créé un site internet. Nous avons été très médiatisés. J'ai répondu à des interviews pour la télé japonaise, au Canada, en Australie..." Il a eu beaucoup de contacts et de sollicitations mais l'ampleur de la tâche était bien trop grande : "On estime qu'il y avait 50 tonnes de métal en trop sur le pont des arts, et cela correspond à un million de cadenas... et moi, je n'en ai sauvé que 800".

Des bons petits plats à emporter

Les restaurants ne pouvant accueillir des clients en salle, les gérants ont prévu des menus à emporter. C'est le cas dans l'Indre. "Je vais faire un velouté de potimarron et noix de saint-jacques fraiches entre autres, un tournedos sauce pleurote, plateau de formages et dessert chocolat-mousseline framboise et éclats de meringues", détaille par exemple le chef de la Gabrière. Des hôtels, restaurants et traiteurs d'Alsace se mobilisent également pour les amoureux.

En Mayenne, des boulangers ont eux décidé de livrer croissants et bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin.

A Châteauroux, le restaurant La Cheminée propose lui un nouveau menu à emporter... réservé aux célibataires ou aux amoureux esseulés à cause de la Covid-19. Pour 30 euros, entrée-plat-dessert avec au choix : cervelle des Canuts à l'ail des ours ou rillettes de thon, anchoïade ou tapenade, lasagne d'épinards ou andouillette grillée aux haricots blanc, pruneaux ou baba au rhum.

Votre déclaration d'amour affichée dans la ville

Comme chaque année, de nombreuses villes ont décidé de jouer le jeu de la Saint-Valentin. A Gorron, en Mayenne, la mairie propose aux amoureux de diffuser leur déclaration sur le panneau d'information du centre-ville. "Une parenthèse dans cette crise sanitaire", selon la chargée de communication de la commune.

À Médis en Charente-Maritime, les messages de Saint-Valentin seront également affichés ce 14 février sur le panneau numérique de la ville. L'opération initiée par la mairie vise à donner la parole à tous... et un peu de douceur en ces temps difficiles. Idée reprise par la ville de Bonnat, dans la Creuse.

Déclarer sa flamme... sur un cafard ?

Un peu plus loin de chez nous, à New-York, le zoo du Bronx propose de baptiser un cafard en l'honneur de l'être aimé, une blatte siffleuse de Madagascar plus précisément. "On ne trouve pas toujours les mots justes mais on peut toujours donner quelques frissons : nommez un cafard pour la Saint-Valentin, car les cafards... c'est éternel", indique le zoo.

Moyennant 15 dollars, on peut offrir à l'élu de son coeur, voire à son ex, un certificat montrant qu'un cafard porte désormais son nom.

Une soirée avec France Bleu

Ce dimanche, de 22h30 à 1h, Julien Doré prend le micro pour un France Bleu Collector inédit. 2h30 de musique sélectionnée et présentée par le chanteur dans un "Love Collector" placé sous le signe de l’amour et du partage.

Vous pouvez envoyer vos messages d'amour sur francebleu.fr.