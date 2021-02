Saint-Valentin : des kouigns bretons en forme de coeur pour déclarer sa flamme

C'est une façon originale pour déclarer sa flamme, faute de restaurants, en ce jour de Saint-Valentin. La boulangerie Kouign & Pains innove en créant des kouigns en forme de cœur, "une première mondiale", selon le boulanger Alain Guegen. L'artisan a revisité la fameuse brioche venue du pays bigouden, normalement de forme ronde, pour enchanter une Saint-Valentin un peu morne.

Des Kouign pour la Saint-Valentin © Radio France - Roméo van Mastrigt

Pour leur donner cette forme, ils les fait cuire dans des moules en forme de cœur, "pour allier la tradition avec la modernité". Mais pas pour lui, pas de blasphème : "Personne n'a jamais osé transgresser la tradition mais la forme du cœur est sacrée !", rigole-t-il.

Et pour le boulanger, rien de plus sexy qu'une belle brioche : "C'est absolument sexy, extrêmement sensuel. Il est tendre, moelleux, délicieux. Et puis quand vous le grillez, il devient croustillant et savoureux. Au niveau romantisme, ça devient ... une explosion de joie", sourit-il. Il en a pétri presque 200 entre vendredi et samedi pour que tout soit prêt le jour de la fête des amoureux. Attention, il est préférable de le réserver pour prendre soin de ses poignées d'amour.