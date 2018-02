Saint-Valentin, France

C'est la journée la plus importante de l'année pour Saint-Valentin. Le 14 février, dans ce village de champagne berrichonne, on ne badine pas avec l'amour. Des centaines d'amoureux s'y donnent rendez-vous pour célébrer leur passion. Il viennent du monde entier, comme Micky, une jeune américaine qui s'apprête à épouser Julien, un parisien : "C'est ma mère qui nous a offert cette sortie à Saint-Valentin. On en profite pour poster nos faire-part de mariage !"

Car la poste, comme chaque année, met en place un service de timbres, d'enveloppes, et de tampons spéciaux, apprécié des romantiques épistolaires, et des philatélistes.

Une tradition vieille de 54 ans

Comme la plupart des couples à saint-valentin, ils se sont présentés devant le Maire et ont obtenu un diplôme de l'amour. Aucune valeur légale, mais pour Pierre Rousseau, le maire de Saint-Valentin, c'est une tradition importante : "Auparavant, on ne le décernait qu'aux jeunes mariés. Mais aujourd'hui je le donne à tous les amoureux qui passent à la mairie de saint-Valentin le 14 février."

Philippe et Sarah peuvent se vanter d'en avoir quelques uns, des diplomes d'amoureux. Ces deux tourtereaux font le déplacement chaque année depuis la création de l’événement. "On nous appelle les fiancés perpétuels, rigole Philippe. La première fois c'était en 1964 et nous n'étions mariés que depuis 2 mois. Je m'en souviens encore, il avait neigé et il y avait de la gadoue partout, il avait fallu épandre des bottes de pailles à l'entrée du bal."