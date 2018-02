A trois jours de la Saint-Valentin, des affiches fleurissent pour faire la publicité de l'unique magasin de charme de la Roche-sur-Yon. Le gérant va doubler sa clientèle pour la fête des amoureux. Et le club libertin yonnais va aussi profiter de l'événement.

La Roche-sur-Yon, France

Elles sont apparues en milieu de semaine dernière, et il est impossible de ne pas les voir : le magasin Charm & Fun s'est offert une campagne d'affichage à l'occasion de la Saint-Valentin. Du centre-ville aux quartiers plus résidentiels, les affiches couvrent toute l'agglomération. Sur une vingtaine de panneaux (4X3), une femme en lingerie fine vous promet une surprise pour tout achat...

L'enjeu de la Saint-Valentin pour le magasin de charme Copier

Ici, les sextoys sont présentés comme des bijoux, dans une vitrine © Radio France - Emmanuel Sérazin

La lingerie reste le produit le plus vendu pour la Saint-Valentin © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le jour de la Saint-Valentin, une personne est embauchée en extra pour... les paquets cadeaux ! © Radio France - Emmanuel Sérazin

La fête des amoureux... et des célibataires !

La Saint-Valentin évolue avec la société, et ses changements : un mariage sur deux se solde par un divorce, la France compte 18 millions de célibataires (30% des hommes et 35% des femmes). Si le dîner au restaurant et aux chandelles a encore le vent en poupe, la fête des amoureux est aussi devenue la fête du plaisir. A tel point que le club libertin de la ville affichera sûrement complet pour l'occasion...

Emmanuelle, l'une des responsables des Bains Gourmands Copier