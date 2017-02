Saint Valentin : Gérard, 75 ans "cherche à exister pour quelqu'un"

Certains vont fêter la Saint Valentin avec leur être aimé, d'autres cherchent encore l'âme sœur. A l'heure des applications et des sites de rencontres sur internet, Gérard a décidé d'adhérer à une agence matrimoniale à Strasbourg. Conseils, coaching et écoute: la formule plaît de plus en plus.

Si certains vont passer la journée de la Saint Valentin avec leur être aimé, d'autres cherchent encore à trouver l'amour. A côté des dernières applications à la mode et des sites de rencontre sur internet, les agences matrimoniales continuent à œuvrer. A Strasbourg, l'agence Unicis compte 200 adhérents en Alsace. Ils ont de 20 ans à 80 ans et tous cherchent l'amour et quelques conseils. Les agences matrimoniales ont du faire face à la concurrence sur internet mais pour Fabienne Stucki, conseillère matrimoniale, beaucoup de personnes retournent vers les agences : "Il y a un tel choix, une telle masse de profils sur internet que les gens cliquent, consomment et puis ils jettent. J'ai le retour notamment des jeunes qui sont déçus, ils se sentent dévalorisés. Les gens ont de plus en plus besoin de se faire écouter et comprendre."

Ecouter, conseiller, coacher

Gérard, 75 ans, a testé de nombreux sites de rencontre sur internet mais ça n'a pas fonctionné: "Sur internet vous voyez quelqu'un qui est chouette, des photos retouchées et vous avez un flash visuel. Je pense que le danger il est là. Le feeling ça se fait en voyant la personne comment elle bouge, comment elle est." Pour cela il fait confiance à Fabienne Stucki, sa conseillère matrimoniale, depuis deux mois. En plus de lui trouver l’âme sœur, elle est là pour l'écouter, le conseiller, le coacher : "Les gens ont besoin de se confier, de me raconter leur histoire je pose des questions dans ce sens là. Ça peut-être aussi un coaching vestimentaire ou comment se comporter lors du premier rendez-vous." En vrai cupidon, Fabienne Stucki prend le temps d'étudier chaque profil et de mettre en relation ses adhérents.

"Dans le lot de ce qu'elle me propose, il y a peut être un miracle et comme dis l'autre si tu veux gagner à la loterie faut prendre un billet donc je l'ai pris pour un an. " Gérard, 75 ans, s'est inscrit un an dans une agence matrimoniale pour trouver l'amour.

Gérard a rencontré déjà quatre prétendantes depuis son inscription il y a deux mois. Comptez 1800 euros l'année pour s'inscrire auprès de l'agence matrimoniale et 2 200 pour un contrat illimité jusqu'à ce que vous trouviez l'être aimé.