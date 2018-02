Ils ouvriront peut-être une petite bouteille de champagne pour fêter le 14 février. Yvette et Albert habitent à Fouilloy à l’est d’Amiens. Ils se ont rencontrés au début des années 1950 et ne se sont plus quittés depuis.

C’est un bel exemple de constance et de longévité. A 86 et 89 ans, Yvette et Albert sont aussi amoureux que lors de leur première rencontre en 1950, au lendemain de la guerre. Cette parisienne, pur produit du 19ème arrondissement, était venue passer des vacances à Fouilloy avec ses parents. Lui, l’enfant du village, est d’emblée tombé sous son charme. Elle avait 19 ans. Il en avait 22.

Deux ans de correspondance

Albert a dû effectuer son service militaire. Les deux tourtereaux se sont vus ponctuellement et se sont souvent écrit, «Deux fois par semaine. A l’époque, nous n’avions pas le téléphone !», sourit Yvette. Des courriers toujours très sages : «Je n’avais que 19 ans. Ma mère n’allait pas jusqu’à ouvrir les lettres d’Albert, mais elle était près de moi quand je les lisais.» Ils se définitivement installés à Fouilloy après leur mariage, le 25 juillet 1953.

Pour le meilleur... et seulement pour le meilleur !

Les époux ont ensuite construit leur vie professionnelle. Albert a repris l’entreprise de maçonnerie de son père et Yvette a fait toute sa carrière dans une pharmacie amiénoise en tant que corsetière au rayon orthopédie. Yvette et Albert sont inséparables. Ils partagent des passions communes : la danse et les voyages. Le secret de la longévité de leur couple ? Une complicité sans faille. «Nous ne nous disputons jamais. Pour quelle raison ? Nous sommes d’accord sur tout !», souligne Albert. Yvette a aussi son analyse : «Aujourd’hui, les jeunes emménagent ensemble trop rapidement, ils ne prennent pas le temps de bien se connaître, comme on faisait à l’époque. Je pense que c’est pour ça qu’il y a autant de divorces, c’est dommage. »

Amoureux comme au premier jour

Après 65 ans de vie commune, Yvette et Albert sont toujours aussi fusionnels. «Je suis toujours aussi amoureux, j’aime toujours autant ma femme», confie Albert. Yvette va même plus loin : «Je dirais même que nous sommes plus proches qu’avant. Nous avons conscience que l’un de nous deux partira peut-être avant l’autre. Nous voulons donc profiter de chaque instant. Et ça renforce notre amour. » Yvette et Albert fêteront leurs noces de palissandre pour leur 65 ans de mariage en juillet prochain.