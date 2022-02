Saint-Valentin : ils ont trouvé l'amour en Creuse

Ce 14 février on célèbre les amoureux sur France Bleu Creuse. Afin de rompre avec la morosité ambiante, nous vous racontons quelques belles histoires d'amour qui se déroulent dans notre département. Deux Creusois ont accepté de témoigner à notre micro.

Tombé amoureux d'une Creusoise, Julien n'est jamais retourné en Ardèche

Julien a grandi en Ardèche. Il arrive en Creuse en 2003, pour faire ses études au lycée agricole d'Ahun. Mais une fois son diplôme en poche, il ne trouve pas de travail dans sa branche. Il commence alors à faire des missions dans le milieu médical. C'est lors d'un remplacement à l'Ehpad de Royère de Vassivière qu'il rencontre sa future compagne, une Creusoise.

Julien s'est installé en Creuse par amour Copier

"Elle m'a rappelé pour m'inviter à une soirée. Ensuite, je ne vais pas vous faire un dessin", dit-il en plaisantant. Près de vingt ans plus tard, il raconte : "Je ne suis jamais reparti en Ardèche". Pourtant une grosse partie de sa famille y vit toujours.

Je suis tombé autant amoureux de la Creuse que de ma femme

Julien explique aujourd'hui qu'il a trouvé en Creuse un véritable équilibre. Il habite avec sa compagne dans les environs d'Aubusson. Ils ont trois enfants et une maison dans les bois : "Ce sont des paysages qui me plaisent. Je cours pas mal, je peux faire des kilomètres et des kilomètres sur les chemins sans prendre un bout de route. Je suis heureux ici. Je n'ai aucun regret".

De retour en Creuse, Thierry retrouve son amour de jeunesse

Thierry lui, a eu le parcours inverse. Ce quinquagénaire a passé son enfance du côté de Gioux, dans le sud-Creuse. Il a ensuite quitté le département pendant près de trente ans, avant de décider de revenir en 2020 pour une reconversion professionnelle et un changement de vie. Lors d'une soirée chez des amis, il retrouve son amour de jeunesse : "C'est une personne que j'ai connue quand j'avais 21 ans, donc 33 ans en arrière. C'était une petite histoire d'amour d'été, mais lorsqu'on s'est revus, on a eu l'impression de ne pas s'être quittés", raconte-t-il avec les yeux qui pétillent.

ça a rematché tout de suite

Thierry ne veut pas croire au hasard. Pour lui : " les choses étaient écrites". Il ajoute : " quand on s'ouvre à l'amour avec un grand A, ça attire d'autres amours également. J'en ai retrouvé deux : la Creuse et un amour d'enfance".