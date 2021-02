Saint-Valentin : ils trouvent l'amour grâce à un groupe Facebook malgré la pandémie de Covid-19

La page Facebook "Spotted : Belfort - Montbéliard" rassemble plus de 17.000 abonnés et permet de retrouver une personne qu'on a remarqué en Nord Franche-Comté. Grâce à cette page, des dizaines de couples se sont rencontrés, et même en 2020, malgré la pandémie de coronavirus.

Pour la Saint-Valentin, France Bleu Belfort Montbéliard s'est demandé comment faire pour rencontrer l'amour en temps de Covid-19, alors que les bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux de rencontres sont fermés. Et ce n'est pas totalement impossible. La page Facebook "Spotted : Belfort - Montbéliard" permet de passer gratuitement votre annonce, si vous avez repéré dans la rue ou dans un magasin une personne qui vous plait.

Pauline l'a créée seule en 2015. Ils sont aujourd'hui six personnes à administrer quotidiennement et bénévolement cette page qui compte 17.000 abonnés. Pour ce reportage, elle a lancé un appel à témoignage. "Le plus vieux couple qui nous a répondu, ça fait cinq ans qu'ils sont ensembles maintenant", s'est-elle réjouie. "Ils ont eu des enfants, ils sont mariés. On a eu trois couples qui nous ont dit qu'ils devaient se marier l'année dernière mais avec le confinement ils ont repoussé. Et il y a eu quelques bébés aussi."

"On a été surpris parce que qu'on a jamais pris le temps de faire un retour pour voir ce qui se passe après. C'était super sympa de savoir que ça fonctionne et qu'il n'y a pas que des lourds", sourie Pauline. Il est vrai qu'il y a à prendre et à laisser dans les commentaires.

Repérage au supermarché

Avant la pandémie, les célibataires se repéraient dans les bars et restaurants, mais ça a bien changé, confie Vincent, l'un des administrateurs de la page. "Les lieux de rencontre sont totalement différents, car il n'y a rien d'ouvert, donc c'est souvent dans les supermarchés en ce moment", a-t-il remarqué.

Virginie et Guillaume se sont rencontrés au printemps grâce à "Spotted : Belfort - Montbéliard". Leur histoire à écouter ici :