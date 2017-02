Saint-Valentin : l'amour s'affiche en grand à Quetigny

Pour la Saint-Valentin et pour la première fois, la ville de Quetigny propose à ses habitants de laisser un message d'amour sur les panneaux électroniques de la ville. Douze mots maximum pour déclarer sa flamme et être lu de tous, mardi 14 février.

Le message doit être court, mais doit forcément parler d'amour ! Cette année pour la Saint-Valentin, et pour la première fois, la ville de Quetigny propose à ses habitants de laisser un message d'amour à l'être aimé, sur les panneaux électroniques de la ville.

L'amour en 12 mots maximum

Les messages reçus par la ville seront ensuite transférés sur les panneaux électroniques grâce à un logiciel interne, et auront pour l'occasion un nouvel habillage. "Une police blanche sur un fond rose ou violet", dit dans un sourire Olivier Carisey, le chef du service communication à Quetigny.

Sa collègue Audrey, réceptionne les missives, et révèle qu'ils sont plutôt de facture "classique avec parfois quelques jeux de mots", à l'exception d'un message, qui lui est carrément subliminal".

Le service communication peut recevoir les messages jusqu'au lundi 13 février à 14H © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour les habitants c'est une bonne initiative, et surtout ça fait du bien en ce moment les mots d'amour, "on en a besoin vu le contexte" disent d'une même voix Huguette et Angel, en couple depuis ... 46 ans !

Angel et Huguette, un couple qui s'aime depuis plus de 46 ans © Radio France - Stéphanie Perenon

Vous pouvez laisser vos messages jusqu'au lundi 13 février 14H à l'adresse suivante : communication@quetigny.fr