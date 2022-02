Saint-Valentin : la belle histoire d'amour de Paul 98 ans et Louisette 88 ans à Cannes-la-Bocca

En ce jour de Saint-Valentin, France Bleu Azur est parti à la rencontre de Paul 98 ans, et Louisette 88 ans. Ce jeune couple né il y a à peine deux ans et demi lors d'une rencontre via une agence matrimoniale est installé à Cannes-la-Bocca dans la résidence d'autonomie Arpavie.

Louisette et Paul, 88 et 98 ans sont tombés amoureux il y a deux ans

Dans le cadre de la Saint-Valentin, nous avons eu la chance de rencontrer Paul, 98 ans et Louisette, 88 ans à Cannes-la-Bocca. Immédiatement attirés l'un par l'autre, ce jeune couple a vu le jour il y a moins de trois ans grâce à une agence matrimoniale. Ils vivent désormais tous les deux au sein de la résidence Arpavie. Louisette Jarlot et Paul Roger sont deux retraités d'une énergie impressionnante qui fait d'eux un couple dynamique et surtout très fusionnel.

Amoureux plus que jamais

Ils sont toujours l'un avec l'autre et c'est un plaisir pour les restaurateurs et les commerçants de Cannes de les voir débarquer avec leurs larges sourires et leur bonne humeur communicative. Les deux amoureux enchaînent régulièrement les virées en ville et les déjeuners sur la terrasse de leur résidence où il aiment profiter du soleil azuréen. "Tout le monde nous connait maintenant", raconte Louisette. "Les commerçants viennent même s'assoir à notre table."

Dans leur intimité les deux tourtereaux aiment aussi se retrouver. "Le soir on se fait des petits câlins au lit, gentiment. Faire l'amour physiquement ça marche plus beaucoup à mon âge. Mais les sentiments, les réactions, nous les ressentons de la même façon", raconte Paul. Les amoureux échangent aussi de nombreux bisous.

On s'embrasse 20 ou 25 fois par jours, on ne fait que ça ! - Louisette

Les petites attentions de Paul sont celles qui font le plus plaisir à sa dulcinée mais pour eux ce qui est essentiel dans leur couple c'est la communication : ils ne s'arrêtent jamais de parler. Leur amour est fusionnel et comme ils sont gourmands, ils ne comptent pas en laisser une miette. "Avec le temps qu'il me reste à vivre chaque jour passé c'est du bonheur. C'est pas la peine de se faire du soucis pour le lendemain. Il vaut mieux vivre pleinement sa vie et profiter de ce qui nous est donné pour vivre", conclue Paul.

Auteure : Alix Schies