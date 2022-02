Saint-Valentin : la Cheneaudière à Colroy-la-Roche, un haut-lieu des demandes en mariage

La Cheneaudière a l'habitude de recevoir des amoureux, et pas seulement pour la Saint Valentin. L'hôtel-spa de Colroy-la-Roche gère une trentaine de demandes en mariage par an. Des demandes qu'il faut garder secrètes jusqu'au dernier moment. L'établissement a investit dans des équipements spéciaux.

L'habitude s'est installée au fil du temps. D'années en années, la Cheneaudière est devenue un des lieux privilégiés des amoureux alsaciens pour faire leurs demandes en mariage. Tellement, que le directeur de l'établissement a mis au point tout un tas de stratagèmes pour que les demandes restent secrètes jusqu'au dernier moment.

La bague sort de la table grâce à un mécanisme secret

"Nous sommes évidemment dans la confidence" explique Nicolas Decker. "Du coup j'ai cherché à faire de ce moment un instant encore plus inoubliable en créant des équipements". Le propriétaire-dirigeant a ainsi fait installer sur plusieurs des tables du restaurant un mécanisme, indétectable au premier coup d'œil, qui permet de faire sortir de la table la bague, en appuyant sur un simple bouton.

Pétales de roses sur les lits et site internet secret

"On est aussi en train de travailler sur un site internet secret pour ceux ou celles qui veulent faire leur demande, avec des scénarios de demandes en mariage. On fait également appel à ses spécialistes pour créer des cœurs sur les lits avec des pétales de rose par exemple. Et puis il y aussi les ballon en hélium".

C'est magique que les gens viennent vivre ce moment chez nous

Au cœur de tout cela : les équipes de l'hôtel-spa, qui sont très souvent complices de la mise en scène avec même parfois des talkies walkies. "C'est magique de se dire qu'à un moment les gens viennent chez nous pour quelque chose qui est essentiel pour eux ou qu'ils ont préparé pendant des mois."