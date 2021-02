Saint-Valentin : Les mots d'amour s'affichent sur les panneaux d'affichage à Peypin

Terminé les annonces sur le couvre-feu et le port du masque. Au moins pour ce dimanche ! Place aux messages d'amoureux sur les panneaux de Peypin : "on est partis du postulat queles amoureux faisaient l'impasse sur le restaurant aux chandelles, sur les balades nocturnes donc on a décidé de faire quelque chose d'original. L'idée c'était de créer une parenthèse dans la crise sanitaire et de laisser envahir l'amour dans la commune", détaille Cécile Resch, adjointe à la culture de Peypin.

Une demande en mariage

Rémy a écrit un mot pour son épouse à l'occasion de leurs 15 ans de mariage : "j'aime bien ce côté surprise parce que ma femme n'est absolument pas au courant. J'ai hâte de voir sa réaction !"

Et que dire de la réaction de celui ou celle qui recevra la demande en mariage publiée sur les panneaux. "C'est émouvant" témoigne Sandrine Raffaelly, la chargée de communication de Peypin. C'est elle qui a réceptionné les messages : "j'ai pris beaucoup de plaisir à les mettre en forme, à rajouter des coeurs ou des smileys. Ca fait du bien, on en a besoin !" Des messages courts - 140 caractères - mais "on peut en dire beaucoup en 140 caractères" souffle Sandrine Raffaelly.

La mairie a prévu de filmer les messages parus sur les panneaux afin de concocter une vidéo bilan après cette Saint-Valentin.