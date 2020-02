Saint-Valentin : les secrets d'un couple qui dure, 80 ans de mariage pour Fidéline et Gustave

Fidéline, 96 ans à la fin du mois et Gustave, 100 ans en novembre, se connaissent depuis l'école primaire à Faverolles-la-Campagne. Ils se sont mariés le 6 avril 1940 et s'apprêtent à célébrer leurs noces de chêne. 80 ans de mariage ! Ont-ils un secret pour durer aussi longtemps ?

Faverolles-la-Campagne, France

"Amoureuse ? Qu'est-ce que vous dites monsieur" s'esclaffe Fidéline, espiègle et malicieuse "tout est cassé, c'est terminé, voyons !". Pourtant, le couple qui vit toujours à son domicile (Gustave est même né dans la maison en 1920) semble amoureux comme au premier jour.

Ne jamais renoncer

"On s'est battu pour pouvoir rester ensemble" confie Fidéline mais "on a eu des hauts et des bas" et même si son couple est un modèle de longévité, pas question pour elle de porter un jugement sur ceux qui divorcent au bout de quelques années de mariage "les jeunes, ils font ce qu'ils veulent" dit-elle.

On s'aime bien - Gustave

On a fait ce qu'on a pu - Fidéline

Fidéline et Gustave, 80 ans d'amour : le reportage de Laurent Philippot Copier

Fidéline demande à Gustave " pourquoi t'es venue me chercher si tôt ?" Elle avait 16 ans à leur mariage et lui 19 ans © Radio France - Laurent Philippot

Communiquer

C'est Denise, la seconde fille du couple, 73 ans, qui le dit "ils sont gais, ils sont bien, ils discutent, ils se racontent des petites histoires, ils ne se bagarrent pas, ils ne se disputent pas", même si sa mère a un caractère bien trempé :

Des fois, maman, elle lui dit "tu me fais chier" des trucs comme ça"

"Il me fatigue, c'est un vieux" rigole Fidéline tandis que Gustave la dévore des yeux "toujours amoureux, eh oui !" affirme le presque centenaire, depuis notre mariage "elle n'a pas changé" dit-il, provoquant un grand éclat de rire de sa femme.

Se soutenir

L'amour est un véritable moteur pour le couple. "Il y a quelques mois, mémé s'est retrouvée à l'hôpital" explique Valérie, la petite-fille du couple, 50 ans, "c'était un grand moment de solitude parce que très peu de fois, elle a quitté sa maison". Quand Valérie est allée la voir à La Musse avec son grand-père, sa grand-mère lui annonce qu'elle a pris une décision "je rentre à la maison, il faut que j'aille m'occuper de Gustave". Le retour à la maison l'a même motivée pour guérir alors que pendant l'hospitalisation de sa femme, Gustave était un peu perdu : "il la cherchait partout, il disait "t'es où Fideline, t'es où ?" raconte Danielle, 80 ans, la fille aînée du couple, "ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, c'est pas possible !"

Un couple soudé même dans l'épreuve Copier

Le couple fêtera ses 80 ans de mariage le 6 avril prochain et la famille a déjà prévu de se rassembler pour célébrer dignement l'évènement, comme elle l'avait fait il y a dix ans pour les noces de platine. À ce jour, seuls quatre couples en France auraient dépassé les 80 ans de mariage.