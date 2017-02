Saint-Valentin ou Ligue des champions : le dilemme des amoureux (de foot)

Mardi 14 février 2017 : jour de Saint-Valentin mais aussi jour de match ! Le PSG reçoit le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une grande affiche mais aussi un choix cornélien pour beaucoup de supporters.

Soirée foot ou soirée en amoureux ? Quoi qu'il arrive, c'est une soirée à haut risque qui s'annonce.

Il y a plein de couples qui vont se briser ce soir. Mais on va quand même dire : allez Paris ! - David

"Bière vs rose ?"

Justement, pour ne pas briser leur couple, David et ses copains ont trouvé leur solution : "on s'est organisé, on va faire la Saint-Valentin ce week-end !"

Nous, on fait les deux en même temps, la Saint-Valentin devant le match de foot. Elle a le beau dîner, et moi j'ai le beau match ! Une petite bière, une petite rose et tout se passera bien.

Ils ne comptent même plus les Saint-Valentin passées ensemble. Pour Ginette, 79 ans, regarder du foot en amoureux, "ça n'a pas d'âge".

On aime bien le foot, alors pour la Saint-Valentin on peut regarder ensemble mais on se chamaille un peu - Ginette, 79 ans

Plaisir à deux vs calvaire solitaire

Même soirée pour Charline : un dîner et un match à l'appartement. C'est un véritable calvaire qui se prépare : "je vais subir ça, on ira peut-être même au Quick ou au Mcdo. Romantique hein ? Mais bon, le principal c'est d'être avec mon copain..."

Ce soir, il y aura ceux qui la joueront à deux devant le canapé. Et puis, il y aura les autres : ceux qui feront sofa à part.

Moi il n'y a pas de problème : je serai devant le foot et ma femme devant Top Chef. Cela tombe bien, on a deux télés.

Allumer la télé vs allumer les chandelles

Chez Audrey, il est hors de question de prendre la télécommande. En tout cas, pas pour un match de football : "il n'aura pas le choix. Je veux bien quand il y a un match super important, mais ce soir, c'est sa femme qui est plus importante !"

D'ailleurs, pour Kévin, la question ne se pose même pas :

Je préfère faire plaisir à ma copine, ça fait 7 ans que je suis avec. C'est logique ! Sinon, vous savez, on ne construit rien.

Ligue des champions vs séries d'amours

La Saint-Valentin se fera en solitaire chez Daniella, 21 ans. "Je pense qu'il sera devant le match du Barça. Et moi je serai là, toute seule. Je vais regarder des séries d'amour je pense."

Et certains supporters acharnés ne culpabiliseraient pour rien au monde.

Elle va passer la soirée toute seule et moi je vais regarder le match de foot après le boulot. Il y a des priorités dans la vie.

Pas de Saint Valentin non plus pour Mathieu. Le trentenaire sera derrière le bar ce soir, mais le serveur garde le sourire : "c'est une bonne nouvelle ! Il y a deux opportunités pour faire venir du monde, la Saint-Valentin et le match de foot. Les amoureux en bas et les amoureux du foot à l'étage."

Un autre bar de Limoges a décidé de réunir tout le monde, soirée foot pour les uns, soirée sextoys pour les autres. Il y a même des clubs qui offrent une coupe de bienvenue à ceux qui viennent en couple pour regarder le match ! Du "football champagne" comme on dit.