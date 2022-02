Pleuven : pour la Saint-Valentin, demandez conseil à docteur love

Le loveshop Bikini Rikiki de Paul le Grand, alias "docteur love", fête sa première Saint-Valentin au Moulin du Pont à Pleuven. Après 10 ans à Concarneau, le sexagénaire a choisi un lieu plus intimiste pour ses clients mais ils sont pour l'instant peu nombreux, notamment depuis la pandémie.

Au bord de la départementale qui relie Bénodet et Quimper, au Moulin du Pont, le loveshop de Paul le Grand est à peine visible. Seul un mannequin en lingerie trône dans une petite vitrine et une pancarte indique l'entrée du parking privé. "J'ai choisi un lieu plus isolé, avec une boutique discrète pour mettre à l'aise la clientèle âgée de 50 à 65 ans, qui n'a jamais poussé la porte de ce genre de magasin" explique le sexagénaire, assis sur le grand canapé de sa boutique.

Surprenant

Sweat noir, pantalon blanc et cheveux en vrac, Paul le Grand assume jusqu'au bout son projet. Mieux vaut ne pas être prude en entrant dans la boutique : les objets en tous genres s'empilent, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Du jeu de société au vibromasseur, la panoplie est large. " J'ai des choses très surprenantes, je conseille de venir directement dans mon magasin pour voir" suggère-t-il en faisant les gros yeux.

Quand on lui demande si son entreprise marche : "non, elle vibre". L'humour est pour lui un moyen de désacraliser le sujet des accessoires érotiques. "Je sais que dans la région, les gens sont frileux".

Des gens frileux et une pandémie qui n'a pas aidé. "Je n'ai pas vendu pendant les périodes de confinement et lorsque les gens pouvaient ressortir, ils avaient autre chose à penser que de s'amuser."

Paul accuse donc d'une longue période "molle du genoux" et n'attend pas un rebond pour la Saint-Valentin. Même s'il réserve des petites surprises comme "l'œuf vibrant, pour aller au restaurant" ironise-t-il.

Accessoires sur rendez-vous

Pour se rendre au magasin de docteur love, il faut lui passer un coup de fil. Ce dernier est souvent à l'extérieur pour s'adonner à sa passion : le vélo. "Je suis souvent disponible à partir de 17h, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de venir pendant la journée."

Pour joindre Paul le Grand vous pouvez appeler sur son portable : 06 86 79 85 44. L'adresse, c'est 18, le Moulin du Pont à Pleuven.