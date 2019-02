Saint-Valentin : soixante ans après, ces Nordistes filent toujours le parfait amour

Ils se sont mariés en 1958 et ont passé toute leur vie ensemble. Anne-Marie et Pierre Merliot vivent à Baralle dans le Pas-de-Calais. En ce 14 février, ce couple d'octogénaires s'apprête à fêter sa 60e Saint-Valentin. Portrait croisé.

Baralle, France

C'est une romance qui dure depuis plus de six décennies ! En cette Saint-Valentin, Pierre et Anne-Marie Merliot - respectivement 84 et 80 ans - célèbrent une fois de plus la Saint-Valentin. Cela fait un peu plus de 60 ans qu'ils filent le parfait amour à Baralle, près de Cambrai, dans le Pas-de-Calais. Ensemble, ils ont travaillé dans les champs d'endives et sur le marchés ; ensemble ils sont partis en vacances ; ensemble ils vieillissent désormais dans une petite maison de briques rouge. Au total, cela représente environ 21 900 jours passés l'un avec l'autre.

"Elle me plaisait alors je l'ai invitée à danser plusieurs fois."

Entre eux, tout a commencé un beau soir de printemps. Nous sommes en mars 1958 : Anne-Marie Lancieux se fait belle pour aller danser au bal de l'agriculture d'Achy-en-Artois. C'est là qu'elle rencontre Pierre Merliot, lui aussi enfant de cultivateur. "Je l'ai invitée à danser, raconte-t-il. Ce n'est pas tant qu'elle dansait bien...mais elle me plaisait. Alors j'ai été la recherchée plusieurs fois."

Et le coup de foudre est immédiat. "Nous nous sommes revus quinze jours plus tard, se remémore Anne-Marie. Et en décembre, on était mariés." Puis tout va très vite : un an plus tard, leur premier fils Jean-Pierre voit le jour. Suivront ensuite, Marie-Joëlle et Alain.

Noces de diamant

Aujourd'hui, ils ont quatre petits-enfants, et deux arrière-petits-enfants. Une jolie petite famille qui se voit souvent, et se réunit en grande tablée à chaque Noël.

En décembre dernier, Anne-Marie et Pierre ont célébré leurs noces de diamant, soit leurs 60 ans de mariage. Quand ont leur demande le secret de la longévité de leur couple, ils répondent en cœur : "le dialogue et la patience".

Le couple a fêté ses noces de diamant à la mairie de Baralle, en décembre 2018. © Radio France - Hélène Fromenty

Alors tout n'a pas toujours été rose. Il y a eu des petites disputes et depuis quelques années, la maladie de Pierre. Il a subit plusieurs cancers, mais Anne-Marie est toujours restée à veiller sur lui. "On n'abandonne pas quelqu'un après une vie entière, confie-t-elle. Si la personne se retrouve seule, je crois que ce n'est pas possible de lutter. Et puis quand on s'aime, c'est comme le bon vin, ça se bonifie."

"On va faire des crêpes !"

En ce 14 février, ils seront donc ensemble chez eux. Ils n'ont jamais vraiment fêter la Saint-Valentin, mais "on fera peut-être des crêpes" s'amuse Pierre. Au micro de France Bleu Nord, ils ont quand même profité de l'occasion pour se dire un petit mot doux.

"Je ne regrette pas du tout !"

"Je continue de l'aimer, assure Pierre, qui n'a pas l'habitude de s'épancher. Je ne regrette pas du tout de l'avoir rencontrée. Si c'était aujourd'hui, je recommencerai !" De son côté Anne-Marie n'est pas en reste : "Je l'aime et je l'aimerai toujours, ça c'est garanti ! C'est une vie que l'on fini ensemble, c'est très agréable. Et j'espère qu'on ira encore loin ensemble, encore des années et des années..."

Dans cinq ans, Pierre et Anne-Marie souffleront leurs 65 bougies. Ce sera leurs noces de Palissandre. C'est tout le bonheur qu'on leur souhaite !