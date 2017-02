Saint Valentin: une visite inattendue de la caverne du Pont d'Arc

L'équipe des guides propose pour la Saint Valentin une visite surprenante de la Caverne du Pont d'Arc. Une visite érotique pour nous, un hymne à la fécondité pour nos ancêtres.

La caverne du Pont d'Arc comme vous ne l'avez jamais vue. Les guides s'inspirent des dernières études des chercheurs.

Un temple de la fécondité

Pourquoi dessiner des sexes féminins sur les murs de la grotte? Car plus on s'enfonce dans la grotte et plus ils sont nombreux. Des triangles pubiens disent les spécialistes de l'art pariétal. A plusieurs endroits, les plis de la grotte ressemblent à des triangles ornés eux aussi par nos ancêtres. Des triangles pubiens qui permettraient de pénétrer dans le ventre de la terre. La grotte, un peu comme un gigantesque utérus orné en l'honneur de la fécondité.

La caverne du pont d'Arc, ode à la fécondité... Visite un peu spéciale pour la Saint-Valentin © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

C'est une hypothèse mais les chercheurs sont de plus en plus nombreux à travailler dessus. Se dessine alors l'idée d'une grotte dont on sait qu'elle n'a jamais été habitée mais qui pourrait être un temple dédiée à la procréation.

L'idée du couple vu à travers les animaux

Il n'y a pas de dessin d'Homme dans cette grotte et on sait que nos ancêtres d'il y a 36 000 ans ne se représentaient pas dans les grottes. Mais aujourd'hui on pense que le couple et l'accouplement ont pu être représenté via des animaux au regard très humain.